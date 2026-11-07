Водитель погиб в ДТП с грузовиком в Можгинском районе
Авария произошла на федеральной трассе вечером 6 ноября
В Можгинском районе Удмуртии водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с грузовиком MAN на федеральной трассе. Об этом сообщила Госавтоинспекция Удмуртии.
Авария произошла около 19:30 6 ноября на 330-м километре дороги. По предварительным данным, 57-летний водитель грузовика с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Trajet под управлением 55-летнего мужчины Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.