Пермские девелоперы планируют логистический проект в Вологде

ООО «БауИнвестГрупп» создано в 2012 году, основной вид деятельности — производство общестроительных работ по возведению зданий. ООО «Бауинвестгрупп» вконце 2024 года реализовало крупный инвестпроект логистического комплекса в индустриальном парке «Култаево». Сообщалось, что с выходом на полную мощность логистический хаб сможет обрабатывать более 900 тыс. заказов в сутки и хранить около 30 млн товаров. Инвестиции общества в оборудование и IT-инфраструктуру превысили 4,2 млрд руб. Также компания планирует строительство индустриально-логистического парка «Дружба». Кроме этого, компания намерена реализовать проект логистического комплекса в Кирове.