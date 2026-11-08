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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Прикамье

В Березниках может появиться автомотодром

В Березниках реализуют инвестиционный проект спортивно-технического комплекса «Автомотодром — Кудыкина гора». Как следует из протокола заседания местного Совета по улучшению инвестклимата, общий объем инвестиций в проект составляет 10 млн руб. Реализовать его планируется до 2030 года. Из документа, опубликованного на сайте муниципалитета, следует, что с докладом о ходе реализации этой инициативы выступали Владислав Бороздин и Евгения Гладких.
Кроме этого, согласно протоколу, в Березниках реализуют инвестпроект хостела для размещения организованных групп детей. Общий объем инвестиций — 12 млн руб., срок его реализации — 2026-2027 годы. Докладчиками выступали Ирина Обухова и Вера Городилова. Точные параметры и детали этих проектов в документе не уточняются.