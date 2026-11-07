Диагноз не сахар

Помимо двух основных типов, специалист выделила ряд других форм заболевания. Так, гестационный диабет развивается в период беременности. «После появления ребенка недуг в основном проходит, но может и сохраниться. Это зависит от характера нарушений углеводного обмена»,— уточнила Анифе Аблаева. Стероидный диабет формируется в результате избытка веществ, подавляющих действие инсулина, при нарушении синтеза гормонов коры надпочечников. LADA-диабет (латентный аутоиммунный диабет), в отличие от первого типа, развивается в возрасте 25–50 лет. MODY-диабет схож с диабетом 2-го типа, однако манифестирует у людей до 30 лет и имеет несколько подвидов. «Причины возникновения и само течение заболевания у разных типов различны, поэтому для лечения каждой из форм диабета требуется индивидуальный подход»,— подчеркнула врач.