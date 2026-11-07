Диагноз не сахар
Почему на Кубани растет число диабетиков
В Краснодарском крае зарегистрировано около 200 тыс. пациентов с сахарным диабетом. За год количество диабетиков выросло на 8%. Эксперты связывают динамику с сочетанием двух факторов. С одной стороны, в регионе активно внедряются программы профилактики и диспансеризации — болезнь выявляют на ранних стадиях. С другой стороны, рост числа новых случаев отражает объективные тенденции: распространение ожирения и дефицита физической активности, повышающих риск развития диабета 2-го типа.
По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в регионе проживают около 200 тыс. пациентов с сахарным диабетом. Подавляющее большинство из них (98%) — совершеннолетние граждане. «Структура заболеваемости по типам диабета имеет возрастные различия: у взрослых сахарный диабет 1-го типа является редкостью и встречается лишь в 5% случаев, тогда как среди детей, наоборот, преобладает именно диабет 1-го типа, который диагностирован у 98% пациентов»,— уточнили в министерстве.
По официальным данным, в 2025 году на Кубани диагноз «сахарный диабет» поставили 14,6 тыс. пациентов, что на 8% больше в сравнении с аналогичным показателем 2024 года.
Рост заболеваемости сахарным диабетом на Кубани отражает как улучшение выявляемости, так и реальное увеличение числа случаев, заявила главный врач клиники «Медси» в Краснодаре, кандидат медицинских наук Татьяна Войченко. «Скорее всего, мы наблюдаем оба процесса одновременно»,— сказала она, комментируя статистику по региону.
По словам эксперта, активная диспансеризация и профилактические осмотры позволяют выявлять заболевание на ранних стадиях, когда симптомы еще отсутствуют. «Раньше такие люди могли годами не знать о своем диагнозе»,— отметила госпожа Войченко.
Вместе с тем она указала на реальный рост заболеваемости, основной причиной которого является образ жизни. «Распространение ожирения, малоподвижного образа жизни и неправильного питания ведут к увеличению числа случаев сахарного диабета 2-го типа. Так что 8% — это тревожный сигнал, отражающий общую тенденцию»,— подчеркнула Татьяна Войченко.
Причины разные
Если самый распространенный — диабет 2-го типа, то самый тяжелый — 1-го типа: он может приводить к быстрому развитию осложнений. Врач-эндокринолог клиники «Будь Здоров» в Краснодаре Анифе Аблаева назвала основные причины развития сахарного диабета.
По ее словам, сахарный диабет 1-го типа имеет исключительно аутоиммунную природу. Защитные силы организма начинают атаковать собственные клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Пациенту требуется постоянная инсулиновая поддержка. «Этот тип, как правило, развивается у молодых пациентов, появляется резко и никак не связан с метаболическим синдромом»,— отметила госпожа Аблаева.
Среди основных причин и факторов риска развития диабета 2-го типа врач выделила повышенную массу тела и избыточный вес, а также неправильное питание с большим количеством быстрых углеводов. В зоне риска находятся пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и другими эндокринными нарушениями, включая поражения надпочечников, гипофизарную недостаточность и расстройства щитовидной железы.
Кроме того, развитию заболевания способствуют отягощенная наследственность, заболевания поджелудочной железы, в первую очередь дегенеративного характера, и злоупотребление алкогольными напитками. Отдельно эндокринолог отметила возрастную категорию 45+ и бесконтрольный прием стероидных гормональных препаратов.
Если диабет не лечить, он приводит к поражению сосудов сердца, глаз, почек и нервной системы. Возрастает риск инфаркта, инсульта и хронической болезни почек. Заболевание может обернуться смертельно опасными или инвалидизирующими последствиями: диабетической стопой, потерей зрения, полинейропатией
Помимо двух основных типов, специалист выделила ряд других форм заболевания. Так, гестационный диабет развивается в период беременности. «После появления ребенка недуг в основном проходит, но может и сохраниться. Это зависит от характера нарушений углеводного обмена»,— уточнила Анифе Аблаева. Стероидный диабет формируется в результате избытка веществ, подавляющих действие инсулина, при нарушении синтеза гормонов коры надпочечников. LADA-диабет (латентный аутоиммунный диабет), в отличие от первого типа, развивается в возрасте 25–50 лет. MODY-диабет схож с диабетом 2-го типа, однако манифестирует у людей до 30 лет и имеет несколько подвидов. «Причины возникновения и само течение заболевания у разных типов различны, поэтому для лечения каждой из форм диабета требуется индивидуальный подход»,— подчеркнула врач.
Как поясняют специалисты, понятия «скрытый диабет» не существует — речь идет о бессимптомном течении. Чаще всего это касается диабета 2-го типа, когда инсулин в организме есть, но его недостаточно. Нередко диагноз ставится случайно — например, при плановом осмотре у офтальмолога, который видит осложнения на глазном дне, или у гинеколога при рецидивирующих инфекциях мочевыводящих путей.
Диабет 1-го типа, напротив, протекает ярко: он связан с отсутствием инсулина, уровень сахара быстро поднимается до 20 ммоль/л и выше, что требует срочной госпитализации.
При этом, по данным опрошенных врачей, мужчины чаще попадают в больницу с диабетом: у них выше риск гипергликемии и повторной госпитализации, они чаще госпитализируются с сосудистыми осложнениями в возрасте 45–64 лет. Это связано как с физиологическими особенностями, так и с образом жизни и приверженностью лечению. Женщины чаще госпитализируются с хроническими осложнениями, например диабетической стопой.
Первые «звоночки»
Постоянная жажда, резкое снижение веса и хроническая усталость могут оказаться не следствием стресса, а сигналами серьезных эндокринных нарушений, предупредила врач-эндокринолог клиники «Евромед» Александра Тегай. «Самые первые симптомы, которые часто списывают на обычную усталость от хронического стресса,— это постоянная жажда и сухость во рту, особенно в сочетании с частым мочеиспусканием, в том числе ночным»,— объясняет врач.
Госпожа Тегай также отнесла к тревожным признакам резкое снижение веса без видимых причин, хроническую усталость и общую слабость, медленное заживление ран, покалывание, онемение или жжение в ногах, а также ухудшение зрения.
По словам Александры Тегай, перечисленные симптомы не следует игнорировать или объяснять переутомлением — они требуют консультации эндокринолога и своевременной диагностики.
Анифе Аблаева напоминает: если диабет не лечить, он приводит к поражению сосудов сердца, глаз, почек и нервной системы. Возрастает риск инфаркта, инсульта и хронической болезни почек. Заболевание может обернуться смертельно опасными или инвалидизирующими последствиями: диабетической стопой, потерей зрения, полинейропатией.
Новые подходы в лечении
Лечение диабета за последние годы изменилось кардинально, отмечают опрошенные специалисты. «Прогресс огромен, и это не только “прорывные методики”, но и эволюция подходов. Появились системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), которые измеряют сахар каждые пять минут без проколов пальца. Это позволяет видеть колебания уровня глюкозы крови в течение суток. В лечении применяются новые классы сахароснижающих средств, которые не только снижают сахар крови, но и защищают почки и сердце, а также способствуют снижению веса. Следует отметить положительные результаты применения инсулина ультрадлительного и ультракороткого действия, которые точнее имитируют естественную выработку инсулина»,— рассказывает Татьяна Войченко.
Александра Тегай называет главным прорывом систему искусственной поджелудочной железы, работающую по замкнутому контуру: «Система объединяет три компонента: датчик непрерывного мониторинга глюкозы, инсулиновую помпу и контроллер с алгоритмом, который сам решает, сколько инсулина подать».
Также она отметила препараты для коррекции глюкозы и веса, применяемые при ожирении и диабете 2-го типа. С 2025 года их рекомендуют шире: не только для контроля гликемии, но и для защиты почек, лечения жировой болезни печени, сердечной недостаточности, ночного апноэ и профилактики онкозаболеваний.
Кроме того, по словам госпожи Тегай, метаболическая хирургия дает стойкую ремиссию диабета 2-го типа — пациент может в дальнейшем всю жизнь обходиться без сахароснижающих препаратов. Такие операции становятся все более распространенными, а показания к ним расширяются, в том числе по полису ОМС.