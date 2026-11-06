Не до обновления

«Главной особенностью аграрного лизинга в 2026 году можно назвать переход от отложенного спроса к выборочному обновлению парка. Аграрии снова заключают сделки, но подходят к ним более прагматично: рассчитывают окупаемость конкретной машины, учитывают сезонную выручку и чаще сравнивают не только цену приобретения, но и расходы на обслуживание, запасные части и стоимость простоя. Для нас такая ситуация означает изменение самой логики взаимодействия с клиентом. Мы учитываем потребности каждого конкретного хозяйства и предлагаем индивидуальные решения. Стоит отметить, что сегодня основным драйвером спроса в сегменте сельскохозяйственной техники являются сезонные графики платежей и программы государственной поддержки»,— говорит господин Сапожков.