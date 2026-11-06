Не до обновления
Почему на юге России резко упал спрос на агролизинг
Обновление сельхозтехники остается одним из ключевых условий повышения эффективности аграрного производства, а лизинг — наиболее востребованный для этого инструмент. Однако, по словам участников рынка агролизинга, если в первой половине текущего года аграрии активно приобретали технику, то во второй — число сделок упало до минимума. Ситуация с падением выручки на фоне низких цен на продукцию и ограниченного экспорта вынудила сельхозпроизводителей отложить решение о покупке тракторов, комбайнов и сеялок до лучших времен. Эксперты считают, что в будущем году начнется реализация отложенного спроса.
С начала 2026 года аграриями Краснодарского края приобретено 247 тракторов, 85 зерноуборочных комбайнов, восемь кормоуборочных комбайнов и 454 единицы прочей сельскохозяйственной техники. Об этом Guide сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани. По данным ведомства, энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади составила в этом году 202,3 л. с.
По информации краевого минсельхоза, обновление машинно-тракторного парка в основном осуществляется за счет льготного лизинга, предоставляемого Росагролизингом. Удорожание по программам льготного лизинга составило около 4% годовых. С начала 2026 года заключено 309 договоров на поставку в лизинг 458 единиц техники на сумму более 3,3 млрд руб. В министерстве уточнили, что под льготный лизинг попадает только техника, произведенная на территории РФ.
Сельхозтоваропроизводителями Крыма за период с 2020 года по текущую дату 2026 года на условиях финансовой аренды приобретено 2,5 тыс. единиц различной сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе за истекший период 2026 года — 148 единиц, сообщил «G» министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
Аграриями Ставропольского края в 2026 году приобретено более 650 единиц техники на сумму свыше 3,8 млрд руб. Порядка 40% техники в этом году сельхозпроизводители приобрели благодаря льготному лизингу, сообщил «G» первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Михаил Мещеряков. По его словам, в 2025 году ставропольским аграриям по договорам лизинга было поставлено более 520 единиц техники на сумму свыше 2,7 млрд руб.
Как отмечает директор дивизиона СХТ компании «Флит Лизинг» Алексей Любецкой, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края в совокупности формировали не менее трети общероссийского спроса на услуги лизинга. Сопоставимый объем, по словам эксперта, приходился на Центральную Россию, остальная часть распределялась между другими регионами.
«Однако во второй половине 2026 года ситуация кардинально изменилась. Сейчас доля южных регионов в общем объеме спроса, по нашей предварительной оценке, может составлять не более 5%. Причина — сочетание нескольких факторов. В этом году южные хозяйства получили хороший урожай, но этот объем не конвертировался в выручку из-за низких цен на зерно и ограничений вывоза продукции. Для южных регионов экспортная составляющая особенно важна, поскольку экономика многих хозяйств напрямую зависит от возможности реализации урожая на внешних рынках»,— прокомментировал господин Любецкой.
Коммерческий директор ГК «Интерлизинг» Антон Гуреев утверждает, что агролизинг наиболее популярен в Татарстане и Саратовской области, но Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовская область также входят в топ-5. «В данных субъектах высокая концентрация агрохолдингов и развитая инфраструктура сервисного обслуживания сельхозтехники. Так как прибыль аграриев имеет непостоянный характер, лизинг остается наиболее востребованным инструментом для обновления парка техники благодаря возможности использовать сезонный график платежей и субсидии государства»,— рассказал собеседник «G».
Переход к выборочному обновлению парка
По данным НАПИ и Объединенной лизинговой ассоциации, за девять месяцев 2026 года в лизинг было передано 10,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, что на 31,3% больше, чем за январь—сентябрь 2025 года. В целом сельскохозяйственная техника демонстрирует более интенсивное восстановление, чем легковой или грузовой транспорт, констатирует заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.
«Главной особенностью аграрного лизинга в 2026 году можно назвать переход от отложенного спроса к выборочному обновлению парка. Аграрии снова заключают сделки, но подходят к ним более прагматично: рассчитывают окупаемость конкретной машины, учитывают сезонную выручку и чаще сравнивают не только цену приобретения, но и расходы на обслуживание, запасные части и стоимость простоя. Для нас такая ситуация означает изменение самой логики взаимодействия с клиентом. Мы учитываем потребности каждого конкретного хозяйства и предлагаем индивидуальные решения. Стоит отметить, что сегодня основным драйвером спроса в сегменте сельскохозяйственной техники являются сезонные графики платежей и программы государственной поддержки»,— говорит господин Сапожков.
В пресс-службе компании «Европлан» отмечают небольшой рост спроса на сельскохозяйственную технику. За девять месяцев 2026 года на нее пришлось 16% от общего объема самоходной техники, профинансированной компанией, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 14%.
«При этом спрос на отечественную сельскохозяйственную технику также немного вырос. Несмотря на сохраняющуюся осторожность аграриев в инвестиционных решениях, лизинг остается одним из инструментов обновления парка, поскольку позволяет приобрести необходимую технику без единовременного изъятия значительных средств из оборота. Выбор в пользу лизинга особенно актуален для хозяйств, которым необходимо заменить выбывающую технику или расширить парк, сохранив оборотный капитал для текущей деятельности»,— говорят в «Европлане».
Алексей Любецкой рассказывает, что первые восемь месяцев текущего года аграрии активно приобретали технику, в том числе комбайны, тракторы, сеялки и оборудование для почвообработки. На фоне хороших прогнозов по урожайности хозяйства были готовы инвестировать в обновление парка. Однако с августа—сентября, по словам собеседника «G», проблемы со сбытом сельхозпродукции, низкие цены на зерно и ограничение экспорта привели к дефициту оборотных средств. В результате вместо приобретения новой техники все больше хозяйств нуждаются в реструктуризации действующих обязательств.
«Потребность в обновлении парка остается высокой. По данным отраслевой статистики, средний износ сельхозтехники в России достиг 78%, средний возраст машин — 14,2 года. Таким образом, мы наблюдаем не исчезновение спроса, а его вынужденное откладывание. Аграрии стараются сохранить действующий парк, ремонтировать машины и поддерживать их работоспособность, откладывая покупку новой техники до возобновления эффективной работы каналов сбыта»,— говорит господин Любецкой.
Как отмечает Антон Гуреев, за первое полугодие АПК поставлено почти на 40% больше сельхозтехники, чем за аналогичный период прошлого года. Стимулами роста агролизинга, по словам эксперта, стали сезонность и программы господдержки от Минпромторга России, ДОМ.РФ, а также региональные субсидии.
«Традиционно весной и в начале лета спрос на тракторы, экскаваторы, самосвалы увеличивается на 10–15%. Также продажи растут за счет обновления устаревших парков. Например, к 2026 году износ техники в АПК вырос почти до 80%, в связи с чем ей необходима замена. Спрос на обновление техники у аграриев ограничивает непростая ситуация с экспортом сельхозпродукции и снижение цен на нее в связи с высоким урожаем»,— рассказывает господин Гуреев.
При этом, по словам эксперта, основной тренд в агролизинге — смещение спроса в сторону техники с наработкой, которая реализуется дешевле новой. В «Интерлизинге» число сделок, предметами которых стали сельхозтехника и оборудование с наработкой, на 8% превысило объемы выдачи новой продукции по итогам десяти месяцев текущего года.
«Интерес аграриев к обновлению парков остается высоким также за счет появления сервисной модели лизинга и шеринга, в рамках которых представители АПК получают комплексное решение: доступ к технике, сервису и специалистам для выполнения сельскохозяйственных работ. Это выгодно для МСБ, особенно с учетом роста стоимости новой техники»,— рассказывает коммерческий директор ГК «Интерлизинг».
Фактор дорогих денег
Одним из ключевых факторов, влияющих на условия лизинга, остается денежно-кредитная политика Банка России, говорят в пресс-службе компании «Европлан». По словам участников рынка, изменение ключевой ставки отражается на стоимости фондирования лизинговых компаний и, как следствие, на ставках по новым договорам.
«При высокой ключевой ставке финансирование становится дороже, что увеличивает платежи для клиентов и может сдерживать спрос. Снижение ставки, напротив, постепенно создает условия для повышения доступности лизинга. При этом влияние политики регулятора не ограничивается ключевой ставкой. На привлекательность лизинга как финансового инструмента также воздействуют инфляция, валютный курс, стоимость самой техники и доступность мер государственной поддержки. Поэтому условия конкретной сделки формируются с учетом совокупности этих факторов»,— говорят в «Европлане».
Антон Сапожков рассказывает, что на фоне высоких ставок аграрии уделяют все больше внимания общей стоимости владения, оценивая размер ежемесячных платежей, доступность сервисной инфраструктуры, стоимость запчастей и расходы на топливо. Срок эксплуатации сельхозтехники, по словам участника рынка, часто превышает продолжительность лизингового договора, поэтому ошибка в выборе бренда или в технических возможностях машины может стоить сезонной выручки.
Также на рынке агролизинга сказался топливный кризис. По словам Алексея Любецкого, его влияние было неоднородным: крупные и более подготовленные хозяйства заранее закупали топливо по весенним ценам, авансировали поставки и создавали собственные запасы, а те, у кого были емкости для хранения,— могли обеспечить определенную независимость от текущих поставок.
«Сильнее пострадали небольшие хозяйства и предприятия, полностью зависевшие от внешних топливных операторов и регулярных поставок. Сегодня гораздо более серьезным фактором давления на аграрный бизнес мы считаем не стоимость топлива, а проблемы со сбытом продукции и ограниченные возможности экспорта»,— говорит директор дивизиона СХТ компании «Флит Лизинг».
Антон Гуреев констатирует, что средний чек к 2026 году на покупку тракторов, комбайнов и другой самоходной техники увеличился. Топливный кризис, по его словам, усилил формировавшийся спрос на использование газомоторного топлива для сельхозтехники, которое позволит не зависеть от стоимости и наличия дизеля.
Рост интереса к отечественному
Антон Гуреев констатирует: доля отечественной техники в АПК с каждым годом растет. Так, по итогам девяти месяцев 2026 года ее продажи увеличились на 3% год к году, до 120,7 млрд руб. Доля отечественной техники, приобретаемой с помощью лизинга, по словам спикера, составляет около 90%. «Наиболее востребованные категории у клиентов „Интерлизинга“ — зерноуборочные комбайны, тракторы, почвообрабатывающее прицепное оборудование, посевная техника, опрыскиватели, жатки»,— говорит собеседник «G».
По словам Антона Сапожкова, на фоне роста интереса к отечественной технике лизинг укрепляется в роли важного инструмента поддержки импортозамещения и технологического суверенитета. «Программы государственного субсидирования учитывают соответствие техники критериям локализации. На этом фоне мы отмечаем интерес клиентов к продукции таких отечественных производителей, как Ростсельмаш, Петербургский тракторный завод, региональных производителей, а также к белорусским машинам. Одновременно с этим мы продолжаем работать с зарубежными поставщиками, в том числе из Китая, и сохраняем представленность западных брендов на вторичном рынке»,— рассказывает заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг».
По данным «Европлана», за девять месяцев 2026 года наибольшим спросом у аграриев в лизинг пользовались колесные сельскохозяйственные тракторы с различной мощностью двигателя и зерноуборочные комбайны. Эта техника, по словам участников рынка, необходима для выполнения основных полевых работ, поэтому ее приобретение остается одним из приоритетов при обновлении парка сельхозпредприятий. Доля отечественной техники в общем объеме сельскохозяйственной техники, профинансированной «Европланом» в 2026 году, составила 18%.
По словам Алексея Любецкого, если оценивать спрос в количественном выражении, на первое место можно поставить сеялки. Это, говорит он, объясняется спецификой сельскохозяйственного цикла: посевную кампанию необходимо проводить в определенные сроки, тогда как уборку урожая хозяйства в некоторых случаях могут обеспечить за счет привлечения подрядчиков или использования имеющейся техники.
«Если рассматривать спрос в стоимостном выражении, лидируют зерноуборочные комбайны. На втором месте — тракторы, на третьем — сеялки и другое посевное оборудование. Далее идут орудия для почвообработки и опрыскиватели»,— рассказал директор дивизиона СХТ компании «Флит Лизинг».
Антон Гуреев отмечает, что, помимо отечественной техники, на рынке присутствуют и китайские бренды, однако их доля в лизинге ниже из-за более высокой стоимости и отсутствия в льготных программах. «Однако среди всей импортной сельхозтехники КНР занимает лидирующие позиции — свыше 80%. Продукция из Беларуси также пользуется спросом: в сегментах тракторов и зерноуборочных комбайнов на белорусских производителей приходится порядка 15–20%. Европейские марки занимают менее 3% рынка»,— рассказал коммерческий директор ГК «Интерлизинг».
Предпосылки для восстановления спроса
В 2026 году участники рынка видят формирование новой модели аграрного лизинга, которое продолжится и в 2027 году, утверждает Антон Сапожков. По его прогнозам, следующий год станет поворотным для всего сектора, так как рынок ждет реализация отложенного спроса и новый цикл обновления техники. «В то же время лизинговые компании научились работать в новых условиях и освоили роль сервисных операторов вторичного рынка с высокими компетенциями в восстановлении техники и прогнозировании остаточной стоимости. В сочетании с государственным субсидированием и расширением списка проверенных поставщиков это формирует основу для повышения доступности аграрного лизинга и устойчивого восстановления спроса на технику в будущем году»,— рассказывает замгендиректора компании «Балтийский лизинг».
Алексей Любецкой считает, что в будущем году многое будет зависеть от того, как разрешится ситуация с экспортом сельхозпродукции. По словам эксперта, для аграриев принципиально важно понимать, смогут ли они реализовать будущий урожай и по каким ценам. Именно от этого будет зависеть готовность хозяйств возвращаться к инвестициям.
«При этом мы видим предпосылки для восстановления спроса. За последние периоды обновление парка во многих хозяйствах было поставлено на паузу, поэтому накапливается значительный отложенный спрос. Износ техники продолжает расти, а потребность в модернизации становится все более острой. В частности, сохраняется дефицит мощных тракторов. Таким образом, 2027 год может стать периодом реализации накопленного отложенного спроса. Однако масштаб и скорость восстановления будут напрямую зависеть от финансового состояния хозяйств, цен на сельхозпродукцию и доступности экспортных каналов»,— говорит директор дивизиона СХТ компании «Флит Лизинг».
По мнению Антона Гуреева, с учетом того, что в следующем году на льготный лизинг сельхозтехники будет направлено 11,75 млрд руб., а на субсидирование приобретения отечественной продукции — 10 млрд руб., можно ожидать роста агролизинга по итогам 2027 года. «Однако восстановление рынка будет зависеть от стоимости сельскохозяйственной продукции и возможности ее экспорта, а также ключевой ставки и кредитно-денежной политики Центробанка России»,— резюмирует коммерческий директор ГК «Интерлизинг».