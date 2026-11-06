Концерт Алексея Чумакова, «Женский стендап» и «Симфония Ведьмак при свечах»
Когда пройдет концерт певца Алексея Чумакова, где выступят артисты «Женского стендапа» и что ждет гостей на выступлении оркестра CAGMO.
7 ноября (суббота)
На сцене «Локомотив Арены» выступит певец Алексей Чумаков. Он представит концерт «Девочке, девушке, женщине». Артист исполнит как уже известные хиты, так и новые треки. Начало в 19:00.
8 ноября (воскресенье)
В «Максимилиансе» выступит группа «Анимация». С момента дебютного альбома группы прошло 18 лет. Музыканты вернулись с большим сольным концертом. Песни «Анимации» звучали в фильмах «Курьер из рая», «Жених», «Пурга». Начало в 20:00.
В Доме джаза пройдет «Шоу барабанщиков». Артист Новосибирской филармонии Евгений Суворов выступит с ансамблем студентов музыкального колледжа НМК им. Мурова. Музыканты исполнят сольные номера, написанные специально для барабанщиков. Начало в 18:30 (сбор гостей в 18:00).
В киноконцертном комплексе им. Маяковского выступит гитарист Akstar. Он представит концертную программу «Вне Времени» — классические произведения, переосмысленные в современной технике игры фингерстайл. Музыкант получил известность, ведя свой блог, куда выкладывал пранки и уличные выступления. Начало в 19:00.
9 ноября (понедельник)
На сцену киноконцертного комплекса им. Маяковского выйдет коллектив «Женского стендапа». Девушки откровенно высмеивают стереотипы семейной жизни и обращаются к другим темам. Состав: Ирина Мягкова, Маргарита Родина, Найка Казиева, Вика Македонская, Инга Стоколяс. Начало в 19:00.
10 ноября (вторник)
В Новосибирском театре эстрады покажут комедию «Теща браку не помеха». В центре сюжета — семейные неурядицы, когда в ситуацию вмешивается теща и с помощью хитроумных планов спасает брак дочери. Начало в 19:00.
11 ноября (среда)
В ДК Железнодорожников покажут спектакль «Острые предметы». Это детективная история о любви и ее последствиях от театрального агентства Entracte. Режиссером спектакля является Игорь Теплов. На сцене зрители увидят Викторию Исакову, Артема Осипова, Леонида Бичевина, Григория Верника, Ирину Старшенбаум. Начало в 19:00.
12 ноября (четверг)
В концертном зале им. Каца — «Аргишти и оркестр. Шедевры классики». На сцене выступят Русский академический оркестр, Аргишти, дирижер Рустам Дильмухаметов. Вместе они исполнят древнюю армянскую традиционную музыку. Начало в 19:00.
В ДК Железнодорожников выступит оркестр CAGMO. Музыканты представят концерт «Симфония Ведьмак при свечах». Легендарная ролевая игра «Ведьмак 3: Дикая охота» знаменита не только богатым наполнением, но и саундтреком. Мелодии игры стали неотъемлемой частью фэнтезийного мира. В исполнении струнного оркестра прозвучат аранжировки музыкальных тем знаменитой игры. Начало в 19:00.
13 ноября (пятница)
В ЦК19 состоится арт-вечер с дизайнером Олегом Семеновым в рамках выставки «Куча Китча». В программе заявлены авторская медиация и мастер-класс по промптографии, где участники разберут основы работы с нейросетями, а также под руководством дизайнера создадут собственное произведение. Начало в 19:00.