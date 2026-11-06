«Впереди у нас два года совместной деятельности, я никуда не собираюсь»

К призыву прислушались все девять руководителей рабочих групп, они тут же наметили план работ. Директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк (возглавила группу по социально-психологической поддержке) заявила о необходимости развернуть систему дополнительной психологической помощи населению, чтобы каждый человек «мог помочь себе и другим в кризисной ситуации», а ректор Курганского государственного университета (КГУ) Надежда Дубив (по образованию) предложила синхронизировать работу вузов, музеев и школ Урала для вовлечения участников СВО в образовательный процесс. «Нужны не разовые акции. К нам приходят предприятия один раз, помахали ребятам и думают, что к ним придут. Это должна быть системная работа»,— подчеркнула госпожа Дубив.