«Впереди у нас два года совместной деятельности, я никуда не собираюсь»
Артем Жога поставил задачи Совету по патриотическому воспитанию УрФО
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога провел в Екатеринбурге первое заседание Совета по патриотическому воспитанию УрФО. По его словам, участники СВО должны становиться лидерами мнения среди молодежи, а новые поколения должны отказаться от планов покинуть Родину. Члены Совета предложили полпреду сделать регулярными посещения ветеранов в школы и приступить к героизации подвигов бойцов.
Артем Жога собрал 66 членов Совета по патриотическому воспитанию в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ. Под бюстом Петра I полпред напомнил, что при императоре «именно здесь закладывались основы промышленной опоры страны». «За этим достижением стояли люди разных профессий, и здесь собрались те, кто кует победу, работает над усилением нашего суверенитета, укреплением экономического благосостояния, патриотического воспитания — люди, которые закладывают уверенность в завтрашнем дне»,— поприветствовал господин Жога собравшихся.
Он подчеркнул, что в Совет хотели попасть 378 человек, однако он лично отобрал всего 20 претендентов, в правительствах шести регионов УрФО порекомендовали 12 кандидатур, остальные 34 участника были определены сотрудниками аппарата полпредства. В их число вошли четыре Героя России, ветераны, военный священник, педагоги, врачи, журналисты, адвокат и представители общественных организаций, культуры, науки. «Цель — не просто собрать профессионалов, но и объединить всех ради общего дела — победы и укрепления суверенитета нашего государства»,— пояснил Артем Жога.
Полпред отметил, что часть работы Совета будет выстроена на обсуждении вопросов сохранения исторической памяти, поддержки участников СВО и помощи вернувшимся с фронта бойцам. «Главное — не просто говорить об этом, а видеть перед собой реального человека, понимать, в чем он нуждается. Иногда бюрократический подход может обидеть, понимаю, что все чиновники устают из-за большого объема работы и напряженного графика, но человечность никто не исключал»,— подчеркнул он.
Господин Жога призвал членов Совета сделать акцент в просветительской работе на пути бойцов, которые «привели их на СВО». «Есть представление, что участвуют из-за финансовой составляющей, но это небольшая часть, многие ребята идут на фронт независимо от ситуации, по зову сердца, души»,— сказал он. Полпред отметил, что именно из таких участников СВО они должны воспитать лидеров общественного мнения для новых поколений.
«Дети считывают ложь, они могут многое простить, даже строгое воспитание, но не простят никогда лжи. Поэтому самое главное, чтобы с ними разговаривали и делились именно своими впечатлениями с душевными травмами, ранами, историями, и они будут впадать в сердца наших детей»,— заверил он.
Артем Жога добавил, что уже создал специально для этой цели программу «Команда Урала. Герои» по обучению бойцов, к которым люди «будут прислушиваться и верить», и пообещал в ближайшее время начать набор.
Полпред подчеркнул, что их работа по патриотическому воспитанию «не должна сводиться исключительно к теме СВО». В качестве примера он привел российских спортсменов, которых «все больше допускают до соревнований». «Петр Ян (чемпион UFC.— "Ъ-Урал") вышел с нашим флагом, защитил его, просветил весь народ, что русский воин силен во всем: и на линии боевого соприкосновения, и на татами»,— отметил Артем Жога.
По словам полпреда, примеры патриотизма и героизма должны лечь в основу воспитания в ближайшие годы, чтобы у новых поколений «не было и мысли куда-то уезжать, а хотелось учиться, познавать науки, остаться на своей земле и развивать ее». «Это есть патриотическое воспитание, и мы должны это показывать своим примером. Я, конечно, не очень пример, я родился в Магаданской области, но ничего»,— признался он.
В конце выступления господин Жога подчеркнул, что члены Совета должны «не быть статистами для галочки в резюме, а именно принести пользу своими действиями».
«Впереди у нас два года совместной деятельности, я никуда не собираюсь»,— предупредил их Артем Жога.
К призыву прислушались все девять руководителей рабочих групп, они тут же наметили план работ. Директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк (возглавила группу по социально-психологической поддержке) заявила о необходимости развернуть систему дополнительной психологической помощи населению, чтобы каждый человек «мог помочь себе и другим в кризисной ситуации», а ректор Курганского государственного университета (КГУ) Надежда Дубив (по образованию) предложила синхронизировать работу вузов, музеев и школ Урала для вовлечения участников СВО в образовательный процесс. «Нужны не разовые акции. К нам приходят предприятия один раз, помахали ребятам и думают, что к ним придут. Это должна быть системная работа»,— подчеркнула госпожа Дубив.
Руководитель управления «Знание» по УрФО Иван Попп (по информационно-аналитическому обеспечению) сообщил о планах «героизировать подвиги наших бойцов». «Мы находимся в исторической точке развития Родины, мы боремся как на фронтах, так и внутри нашей страны каждый день. Военкоры являются одними из тех, кто говорит правду в самых сложных ситуациях, под пулями, дронами — это направление с представителями СМИ мы будем развивать и популяризировать»,— пообещал он.
Последним выступил член Общественной палаты РФ от ХМАО Эдуард Логинов, который занял пост заместителя председателя Совета. Он заявил, что собравшимся необходимо провести выездное заседание в Ростове-на-Дону, чтобы изучить работу добровольцев в военных госпиталях. «Обсудим, какая помощь нужна, какой опыт стоит применять в других регионах»,— пояснил он.
Артем Жога поручил включить поездку в план Совета на 2027 год и направить ему полный перечень мероприятий от всех рабочих групп до 10 декабря.
«Если не мы, то кто? В добрый путь»,— попрощался полпред с членами Совета до второго заседания.