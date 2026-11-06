«Локомотив» второй раз за неделю проиграл «Ладе»
Ярославский «Локомотив» 6 ноября уступил тольяттинской «Ладе» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:1 по буллитам.
В основное время и овертайме команды не смогли забросить шайбы. В первом периоде нападающий ярославцев Максим Шалунов попал в штангу. В конце третьего периода Артур Каюмов получил четырехминутное удаление, из-за которого «Локомотив» начал дополнительное время в меньшинстве, но сохранил ворота в неприкосновенности. Победный буллит исполнил Расим Шакиров.
«Тут слов не найдешь. Мы 125 минут играли с этой командой — ноль голов»,— сказал после встречи главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов.
Это второе поражение ярославцев от «Лады» за неделю: 2 ноября «Локомотив» дома также уступил со счетом 0:1. После матча в Тольятти ярославская команда набрала 33 очка и занимает второе место в Западной конференции.