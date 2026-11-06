«Локомотив» второй раз за неделю проиграл «Ладе»

В основное время и овертайме команды не смогли забросить шайбы. В первом периоде нападающий ярославцев Максим Шалунов попал в штангу. В конце третьего периода Артур Каюмов получил четырехминутное удаление, из-за которого «Локомотив» начал дополнительное время в меньшинстве, но сохранил ворота в неприкосновенности. Победный буллит исполнил Расим Шакиров.