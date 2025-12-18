Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новый закон закрепит понятие «платная зона» на федеральной территории «Сириус»

Госдума приняла закон, позволяющий властям федеральной территории «Сириус» организовывать на территории платные зоны для проезда транспортных средств. Поправки внесены в закон «Об автомобильных дорогах».

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Под платной зоной понимается совокупность автодорог общего пользования (или их участков), расположенных на определенной территории в определенных границах. Власти «Сириуса» определят оператора платной зоны, методику расчета платы за проезд, максимальный тариф, порядок взимания платы, льготы.

Право вводить платный проезд также получат и власти Москвы: соответствующие поправки внесены в федеральный закон «О статусе столицы». Платная зона может вводиться в Москве «в целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного состояния территории города», сказано в законе.

«Для федеральной территории “Сириус” новый правовой инструментарий имеет особое значение, так как она носит рекреационный характер и играет стратегически важную роль для научно-технического сектора страны. Также меры, описанные в законопроекте, могут использоваться для нормативного регулирования в “Сколково” и “Москва Сити”. В этих зонах по факту уже используется механизм платных зон. Новый законопроект позволит расширить механизмы администрирования указанных территорий: разделить понятия “парковки” и “въезда” и определить льготы для разных групп населения»,— сообщили “Ъ” в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Принятые изменения публично не обсуждались. На изменения обратил внимание “Ъ”: они появились в таблице поправок ко второму чтению к закону по другой теме — о праве Минобороны переводить некоторые дороги в статус «военно-автомобильных». Этот законопроект был принят в первом чтении 16 декабря 2025 года. Изменения, касающиеся платных зон, внес депутат Анатолий Выборный (ЕР), представляющий в нижней палате парламента Москву.

Иван Буранов

