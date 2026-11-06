Более 77% лесных пожаров в Ростовской области в 2026 году вызваны падением БПЛА

За сезон 2026 года в области зарегистрировано 66 лесных пожаров на общей площади 897,48 га. Основной причиной возгораний стало падение БПЛА — 51 случай. Еще восемь пожаров возникли из-за действий местного населения, пять — по вине гроз, два — из-за проблем на линиях электропередачи.