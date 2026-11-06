Более 77% лесных пожаров в Ростовской области в 2026 году вызваны падением БПЛА
Пожароопасный сезон в лесном фонде Ростовской области завершен из-за установления устойчивых погодных условий с низким классом пожарной опасности. Соответствующий приказ подписала министр природных ресурсов и экологии региона Алла Кушнарева.
За сезон 2026 года в области зарегистрировано 66 лесных пожаров на общей площади 897,48 га. Основной причиной возгораний стало падение БПЛА — 51 случай. Еще восемь пожаров возникли из-за действий местного населения, пять — по вине гроз, два — из-за проблем на линиях электропередачи.
В тушении было задействовано 2264 человека и 779 единиц техники. Пожары ликвидированы совместными усилиями специалистов лесного хозяйства, ДПЧС, МЧС и других служб.