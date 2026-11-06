В лесопарке Екатеринбурга нашли три детских гроба

По его словам, находка находится примерно в 700 м от кладбища, рядом с которым также расположен крематорий. «Их длина порядка полутора метров, это и позволило предположить, что гробы детские. Так ли это на самом деле, сейчас устанавливает полиция»,— объяснил полковник Горелых.