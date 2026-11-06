В лесопарке Екатеринбурга нашли три детских гроба
В лесопарковой зоне на ул. Сибирской в Екатеринбурге горожане обнаружили детские гробы. Кому они принадлежат и как оказались на окраине города, в настоящее время выясняет полиция. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, находка находится примерно в 700 м от кладбища, рядом с которым также расположен крематорий. «Их длина порядка полутора метров, это и позволило предположить, что гробы детские. Так ли это на самом деле, сейчас устанавливает полиция»,— объяснил полковник Горелых.
К проверке подключили сотрудников отдела полиции № 6 УМВД по Екатеринбургу. Они изучают записи камер видеонаблюдения на территории кладбища, крематория и прилегающих участков, опрашивают работников похоронных организаций и очевидцев.
«Отрабатываются различные версии о происхождении гробов, одна из них — что гробы могли похитить и спрятать для последующей перепродажи. Признаков того, что деревянные сооружения уже предавались земле и что в них кто-то был погребен, отсутствуют»,— добавил Валерий Горелых.