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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

На Дону суд взыскал ущерб за гибель пчелиных семей

Зерноградский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску физлиц к ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии» о возмещении ущерба после потравы пчелиных семей и взыскании стоимости неполученных продуктов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Установил, что обработка полей пестицидами проводилась днем, во время активного лета пчел, что противоречило инструкциям по применению препаратов. При этом уведомление пчеловодов о предстоящих работах было ненадлежащим. Суд указал, что в газетной публикации был указан период обработки без конкретных дат, а информация в мессенджере с пчеловодами и представителями предприятия появилась после происшествия.
Суд удовлетворил иск. С организации взыскали более 5 млн руб. в возмещение ущерба вследствие потравы пчелиных семей, а также стоимость продуктов пчеловодства, неполученных в 2023 году. Решение суда в законную силу не вступило.
Константин Соловьев