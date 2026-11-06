На Дону суд взыскал ущерб за гибель пчелиных семей
Зерноградский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску физлиц к ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии» о возмещении ущерба после потравы пчелиных семей и взыскании стоимости неполученных продуктов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Установил, что обработка полей пестицидами проводилась днем, во время активного лета пчел, что противоречило инструкциям по применению препаратов. При этом уведомление пчеловодов о предстоящих работах было ненадлежащим. Суд указал, что в газетной публикации был указан период обработки без конкретных дат, а информация в мессенджере с пчеловодами и представителями предприятия появилась после происшествия.
Суд удовлетворил иск. С организации взыскали более 5 млн руб. в возмещение ущерба вследствие потравы пчелиных семей, а также стоимость продуктов пчеловодства, неполученных в 2023 году. Решение суда в законную силу не вступило.