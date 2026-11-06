В БТК отрицают причастность к передаче активов JTI

Источник «Ъ» в одном из федеральных ведомств сообщил, что в указе президента речь идет о структуре, близкой к Таймуразу Боллоеву, основателю пивоваренной компании «Балтика» и владельцу группы БТК. Это один из крупнейших игроков российского сектора легкой промышленности.