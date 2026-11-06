В БТК отрицают причастность к передаче активов JTI
Группа компаний БТК не причастна к передаче активов Japan Tobacco International под управление АО «Промышленные активы». Информацией об этом поделился РБК, сославшись на пресс-службу компании.
«Сделки и деятельность третьих лиц группа компаний БТК не комментирует»,— отметили в пресс-службе.
«Ъ Северо-Запад» ранее сообщал, что президент России Владимир Путин передал во временное управление российские активы японской табачной компании Japan Tobacco International (JTI). Речь шла в том числе о петербургском предприятии «Петро».
В России JTI владеет долями на четырех фабриках — в Санкт-Петербурге («Петро»), Ростове-на-Дону («Донской табак»), Липецкой области («Елец») и Ленинградской области («Крес Нева»).
Российские активы JTI, согласно указу президента, переданы во временное управление АО «Промышленные активы». В России зарегистрированы несколько компаний с таким названием.
Источник «Ъ» в одном из федеральных ведомств сообщил, что в указе президента речь идет о структуре, близкой к Таймуразу Боллоеву, основателю пивоваренной компании «Балтика» и владельцу группы БТК. Это один из крупнейших игроков российского сектора легкой промышленности.