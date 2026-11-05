Петербургская табачная фабрика «Петро» перешла под временное управление
Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин передал во временное управление российские активы японской табачной компании Japan Tobacco International (JTI), в том числе петербургское предприятие «Петро». Соответствующий указ президент подписал 5 ноября, документ вступил в силу со дня публикации.
Согласно указу, под временное управление перешли 100% долей четырех российских компаний JTI: «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец», «Крес Нева» и «Петро». Эти структуры связаны с табачными фабриками в Ростове-на-Дону, Ельце, Ленобласти и Санкт-Петербурге.
Ранее доли принадлежали нидерландским компаниям JT International Holding B.V. и JTI Investments Sarl, а также российским структурам JTI. Временным управляющим назначено АО «Промышленные активы».
Табачная фабрика «Петро» (ранее известная как «Лаферм», Ленинградская табачная фабрика им. Урицкого) была основана в 1852 году. В 1869 году предприятие преобразовали в «Товарищество фабрик табачных изделий Лаферм».
В 1999 году японская компания Japan Tobacco International купила предприятие, после чего оно стало называться «Петро».
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что владелец петербургских фабрик Japan Tobacco вновь сменил страну регистрации. Отмечалось, что компания, наряду с Philip Morris, продолжала работу в России.