В Ростове за 1,6 млрд рублей обновили почти 40 км дорог на 36 улицах
В Ростове-на-Дону в этом году ремонтируют 38 улиц общей протяженностью почти 40 км за счет областного финансирования. Как сообщили в администрации города, работы на 36 из них уже завершены. Среди обновленных участков — улицы Сарьяна и Мясникова, где капитальный ремонт не проводился 11 лет. Поддержку программе оказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ремонт в городе ведется по комплексному подходу: дороги, сети, автобусы и остановки обновляются согласованно, чтобы одна работа не отменяла другую. Еще шесть объектов, в том числе Ворошиловский проспект и Богатяновский спуск, отремонтированы за счет бюджета города. До конца года за счет сэкономленных средств в порядок приведут еще три участка.
Всего на ремонт дорог в текущем году направлено более 1,6 млрд руб.