В Ростове за 1,6 млрд рублей обновили почти 40 км дорог на 36 улицах

Ремонт в городе ведется по комплексному подходу: дороги, сети, автобусы и остановки обновляются согласованно, чтобы одна работа не отменяла другую. Еще шесть объектов, в том числе Ворошиловский проспект и Богатяновский спуск, отремонтированы за счет бюджета города. До конца года за счет сэкономленных средств в порядок приведут еще три участка.