Жителя Самарской области осудили за мошенничество с аварийным жильем

Установлено, что в марте 2023 года фигурант уголовного дела через серию сделок купли-продажи с участием третьего лица приобрел квартиру в многоквартирном доме. При этом здание уже было признано аварийным и подлежащем расселению, а его стоимость жилья намеренно завысили.