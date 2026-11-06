Жителя Самарской области осудили за мошенничество с аварийным жильем
Суд назначил ему четыре года принудительных работ за ущерб бюджету в 1,2 млн рублей
Прокуратура Сызрани поддержала гособвинение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении местного жителя (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Установлено, что в марте 2023 года фигурант уголовного дела через серию сделок купли-продажи с участием третьего лица приобрел квартиру в многоквартирном доме. При этом здание уже было признано аварийным и подлежащем расселению, а его стоимость жилья намеренно завысили.
В дальнейшем осужденный обратился в органы местного самоуправления за компенсацией при переселении из аварийного жилья и предъявил фиктивный договор о покупке объекта. На основании документа он получил выплату, причинив ущерб бюджету на сумму 1,2 млн рублей.
На процессе подсудимый вину не признал, но возместил причиненный ущерб. С учетом позиции гособвинителя суд назначил фигуранту наказание в виде принудительных работ на срок четыре года с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.