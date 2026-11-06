В ликвидации аварий на энергосетях в Прикамье принимают участие более 200 специалистов

В ликвидации аварий задействованы более 70 бригад, 226 специалистов и свыше 70 единиц техники. Сотрудники оперативных и ремонтных бригад работают в круглосуточном режиме. Они проводят внеплановые обходы линий электропередачи (ЛЭП) и ключевых энергообъектов. Мобилизованы спецтехника и резервные источники питания.