В 2025 году зарубежные продажи российских ПО-решений выросли на 10%, до $6,23 млрд. При этом темпы роста отечественной софтверной отрасли замедлились до 11,5%, а внутренний рынок стал более чувствительным к стоимости денег и инвестиционным ограничениям. На сессии ИД «Коммерсантъ» «Цифра на перепутье: перспективы развития российского экспорта ИТ-решений» в рамках Kazan Digital Week участники обсудили, как российским компаниям выходить на рынки Глобального Юга и Востока, какие модели сотрудничества работают и какую роль в этом может сыграть государство.