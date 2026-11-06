Встроиться в лагерь

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В «Орленке» планируют возвести школу за 3,5 млрд рублей
На территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) «Орленок» в Туапсинском районе построят школу на 1,1 тыс. мест. Стоимость проекта составит 3,5 млрд руб. По оценке опрошенных «Ъ-Сочи» экспертов, это существенно превышает расходы на сопоставимые образовательные объекты. Однако высокая стоимость объяснима, считают эксперты: проект предусматривает создание инженерной защиты территории и цифровых лабораторий, а также требует дополнительных затрат для соблюдения природоохранного законодательства.
На территории ВДЦ «Орленок» в Туапсинском районе построят общеобразовательную школу стоимостью 3,5 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС директор детского центра Александр Джеус. В пресс-службе «Орленка» уточнили, что сумма может измениться.
Школа будет рассчитана на 1,1 тыс. учеников. Общая площадь здания составит 17 тыс. кв. м. Проект включает актовый зал на 594 места с трансформируемыми трибунами, столовую с пищеблоком, спортивные залы, а также бассейн длиной 25 м. В образовательную часть входят цифровые лаборатории, пространство для проектной деятельности и помещения для групповых занятий. Завершить проектирование планируют в апреле 2027 года, ввести в эксплуатацию — в 2028-м.
В пресс-службе пояснили, что в стоимость входит полный цикл создания объекта: проектирование, экспертиза, инженерные изыскания, строительство, оснащение специализированных помещений, подключение к сетям, благоустройство и защита территории.
В проект включены подпорные стены и ливневая канализация большой мощности. Такие решения необходимы для защиты здания и территории от поверхностных вод и устойчивой работы инфраструктуры, объяснили в «Орленке».
«Речь идет о современном образовательном кампусе с развитой спортивной, событийной, научно-технической и инженерной инфраструктурой, а не о типовой муниципальной школе»,— отметили в детском центре.
Стоимость возведения школы существенно завышена, считает генеральный директор ООО «Бау проект», доцент кафедры оснований и фундаментов КубГАУ Олег Шмидт. По его оценке, строительство квадратного метра здания составляет около 206 тыс. руб. Это примерно в 1,5 раза выше ориентира, предусмотренного нормативными документами о строительстве объектов образования.
Согласно исследованию, которое господин Шмидт провел на основе государственных закупок за последние три года, стоимость сопоставимых объектов находится в пределах 1,4–2,8 млрд руб. Так, максимальная стоимость проектов в Уссурийске и Новосибирске составляла 2,8 млрд руб. Строительство школы в краснодарском микрорайоне «Южане» в 2025 году оценивалось в 1,8 млрд руб.
Эксперт признает, что на стоимость объекта могут влиять сложные геологические условия, необходимость инженерной защиты, оснащение лабораторий и дополнительные природоохранные требования.
Председатель совета молодых ученых Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов говорит, что стоимость строительства школы в «Орленке» находится в верхнем ценовом сегменте для образовательных объектов.
По оценке спикера, проект на 40–70% дороже типовой муниципальной школы аналогичной вместимости. В обычном образовательном учреждении стоимость ученического места составляет около 1,6–2 млн руб., тогда как в «Орленке» она превышает 3 млн руб., отмечает господин Исмаилов.
Генеральный директор ООО «Архпро», архитектор-градостроитель Наталия Брайловская сомневается в заявленных сроках реализации: после завершения проектирования в апреле 2027 года объекту предстоит пройти государственную экспертизу. Строительство крупной и технически сложной школы на морском побережье может занять три-пять лет, резюмирует эксперт.