Встроиться в лагерь

Школа будет рассчитана на 1,1 тыс. учеников. Общая площадь здания составит 17 тыс. кв. м. Проект включает актовый зал на 594 места с трансформируемыми трибунами, столовую с пищеблоком, спортивные залы, а также бассейн длиной 25 м. В образовательную часть входят цифровые лаборатории, пространство для проектной деятельности и помещения для групповых занятий. Завершить проектирование планируют в апреле 2027 года, ввести в эксплуатацию — в 2028-м.