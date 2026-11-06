ФНС обанкротила ростовского поставщика оборудования из-за долга 77 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом по упрощенной процедуре местного поставщика промышленного оборудования ООО «Полюс-Юг-СК2». Инициатором дела выступила Межрайонная инспекция ФНС № 4 по Республике Башкортостан, добившаяся включения в реестр требований на сумму 77,06 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Согласно резолютивной части решения, общая задолженность компании перед бюджетом сложилась из основного долга по налогам (51,24 млн рублей), страховых взносов и НДФЛ (1,27 млн рублей), а также пеней (22,81 млн) и штрафов (1,73 млн). Требования по налогам и взносам включены во вторую очередь реестра, остальная сумма — в третью.
В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утверждена Юлия Козлова (член НПС СОПАУ «Альянс управляющих», Вологда) с ежемесячным вознаграждением в 30 тыс. рублей за счет имущества должника.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Полюс-Юг-СК2» зарегистрировано в 2005 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Роман Фролов. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Суд обязал управляющего опубликовать сведения о банкротстве и представить отчет о результатах реализации имущества. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке.