ФНС обанкротила ростовского поставщика оборудования из-за долга 77 млн рублей

Согласно резолютивной части решения, общая задолженность компании перед бюджетом сложилась из основного долга по налогам (51,24 млн рублей), страховых взносов и НДФЛ (1,27 млн рублей), а также пеней (22,81 млн) и штрафов (1,73 млн). Требования по налогам и взносам включены во вторую очередь реестра, остальная сумма — в третью.