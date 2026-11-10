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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Прикамье

Госэкспертиза одобрила проект реставрации церкви XVIII века в Соликамске

Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение на проектную документацию по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования Воскресенской церкви в Соликамске. Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).

Соликамский краеведческий музей

Воскресенская церковь является объектом культурного наследия регионального значения и располагается на ул. Набережная, 90. В ней будет обустроен музейно-выставочный комплекс. Застройщиком является Соликамский краеведческий музей. Проектную документацию подготовило пермское ООО «Пермстроймет+».
Согласно информации на сайте Соликамского краеведческого музея, Воскресенская церковь была построена в 1714-1721 годах. После закрытия церкви в конце 20-х годов XX века в здании была организована ватная фабрика, после — фабрика по пошиву обуви. С 1995 года помещение принадлежит Соликамскому краеведческому музею, там находятся галерея домовой росписи Прикамья и отдел фондов музея.