Промышленность Удмуртии выросла на 7,2% за девять месяцев

Индекс промышленного производства в Удмуртии за январь—сентябрь 2026 года составил 107,2% к аналогичному периоду прошлого года, а в обрабатывающих отраслях — 117,8%. Эти показатели врио главы республики Ольга Абрамова обсудила с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым на рабочей встрече, сообщается на сайте правительства региона.