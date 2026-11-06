Промышленность Удмуртии выросла на 7,2% за девять месяцев
В Минпромторге России обсудили поддержку предприятий и развитие отрасли
Индекс промышленного производства в Удмуртии за январь—сентябрь 2026 года составил 107,2% к аналогичному периоду прошлого года, а в обрабатывающих отраслях — 117,8%. Эти показатели врио главы республики Ольга Абрамова обсудила с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым на рабочей встрече, сообщается на сайте правительства региона.
По словам госпожи Абрамовой, одним из перспективных направлений развития промышленности республики остается взаимодействие заводов с научными организациями. Регион также поддерживает предприятия, возмещая 40% затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
«Вижу перспективу в связке «промышленность и наука». Это наша конкурентоспособность и возможность создавать в Удмуртии изделия, которых нет в стране»,— отметила Ольга Абрамова.
В качестве примеров она привела Завод микроэлектронных технологий, который доработал программное обеспечение для оборудования по измерению параметров стеклянной тары, и компанию «Телеком», рассчитывающую увеличить долю на российском рынке телекоммуникационного оборудования благодаря собственным исследованиям.
С 2015 года Фонд развития промышленности профинансировал 43 проекта удмуртских предприятий на общую сумму 8,4 млрд руб. Кроме того, в 2023–2026 годах республика получила 216,6 млн руб. в рамках единой региональной субсидии.
По данным регионального правительства, в Удмуртии работают четыре индустриальных парка, три промышленных технопарка и пять промышленных кластеров. Еще один технопарк находится в стадии создания.