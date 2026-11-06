Два ярославских новостных портала стали недоступны из-за кибератаки

Как уточнили «Ъ-Ярославль» в редакции «Сороки», проблемы возникли из-за кибератаки на хостинг-провайдера Beget, на серверах которого размещается сайт. По данным компании, атака произошла в ночь с 1 на 2 ноября. Злоумышленники получили доступ к управляющим серверам и запустили вредоносную программу для удаления данных. По предварительной оценке Beget, восстановлению подлежат почти все сайты, размещавшиеся на виртуальном хостинге компании.