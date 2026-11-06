Два ярославских новостных портала стали недоступны из-за кибератаки
Сайты ярославских интернет-изданий «Черемуха» и «Сорока» оказались недоступны из-за кибератаки, сообщили в редакциях изданий.
«Сайт "Черемухи" до сих пор недоступен. Причина — массированная кибератака. Продолжается восстановление. Мы очень хотим быстрее вернуться в эфир, и надеемся на лучшее»,— говорится в сообщении «Черемухи» в «Максе».
Как уточнили «Ъ-Ярославль» в редакции «Сороки», проблемы возникли из-за кибератаки на хостинг-провайдера Beget, на серверах которого размещается сайт. По данным компании, атака произошла в ночь с 1 на 2 ноября. Злоумышленники получили доступ к управляющим серверам и запустили вредоносную программу для удаления данных. По предварительной оценке Beget, восстановлению подлежат почти все сайты, размещавшиеся на виртуальном хостинге компании.
В редакции «Сороки» сообщили «Ъ-Ярославль», что восстановить работу портала рассчитывают к понедельнику, 9 ноября. При этом пока неизвестно, удастся ли вернуть все материалы, ранее размещенные на сайте.
Редакции продолжают работу, размещая новости в социальных сетях и мессенджерах.