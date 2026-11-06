Самарский театр поставил «Вишневый сад» Чехова в формате «спектакля-прощания»

Создатели постановки определяют «Вишневый садъ» как историю о людях, оказавшихся между двумя мирами: миром красивых вещей, долгих разговоров, больших садов и воспоминаний и новым временем, где все имеет цену. Авторы спектакля считают, что чеховская пьеса и сегодня звучит удивительно современно, рассказывая о страхе перемен и принятии решений, о любви к тому, что зыбко, и о цене, которую приходится платить за нежелание отпустить былое.