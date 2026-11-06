Самарский театр поставил «Вишневый сад» Чехова в формате «спектакля-прощания»
Премьера состоится 14 ноября на сцене «Мастерской»
Премьера спектакля «Вишневый садъ» (12+) по мотивам одноименной комедии Антона Чехова пройдет на сцене самарского театра для детей и молодежи «Мастерская» 14 ноября. Начало в 18:00 (MSK+1). Об этом сообщили представители театра.
Постановка задумана как спектакль-прощание. По замыслу авторов, вишневый сад в ней — не просто деревья, а дом, детство, любовь и память, целая жизнь, которую невозможно продать, даже если за нее предлагают хорошую цену.
Создатели постановки определяют «Вишневый садъ» как историю о людях, оказавшихся между двумя мирами: миром красивых вещей, долгих разговоров, больших садов и воспоминаний и новым временем, где все имеет цену. Авторы спектакля считают, что чеховская пьеса и сегодня звучит удивительно современно, рассказывая о страхе перемен и принятии решений, о любви к тому, что зыбко, и о цене, которую приходится платить за нежелание отпустить былое.
Продолжительность постановки — 2 часа 30 минут с антрактом. Режиссером-постановщиком и автором сценографии спектакля стал известный самарский театральный деятель, главный режиссер «Мастерской» Александр Мальцев.
Театр «Мастерская» расположен в здании бывшего кинотеатра «Россия» на Чернореченской, 15. Оно было построено в 1963 году, а с лета 2023 года подверглось реконструкции и модернизации, после чего было преобразовано в новое многофункциональное театральное пространство. Труппа «Мастерской» официально переехала в здание и начала работу на новой площадке в мае 2025 года.