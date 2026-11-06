Около 70% авторынка Кубани занимают 10 марок машин
В Краснодарском крае зарегистрировано более 2,09 млн легковых автомобилей. Почти 70% регионального автопарка приходится на десять наиболее распространенных марок, сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» аналитики «Автостата».
Крупнейшим брендом остается Lada: на середину 2026 года в регионе насчитывалось 560,7 тыс. таких машин. Это более чем втрое превышает показатель ближайшего конкурента — Hyundai, занимающего второе место с 178,7 тыс. автомобилей. Третью позицию занимает Kia с 141,8 тыс. машин.
В первую пятерку также вошли Toyota (130,1 тыс.) и Volkswagen (91,7 тыс.). В десятку лидеров, помимо них, попали Nissan, Chevrolet, Ford, Renault и BMW. Последняя марка представлена в крае 45,5 тыс. автомобилей.
Всего на десять крупнейших марок приходится около 1,4 млн машин из зарегистрированных в регионе 2,09 млн легковых автомобилей.