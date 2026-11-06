Около 70% авторынка Кубани занимают 10 марок машин

Крупнейшим брендом остается Lada: на середину 2026 года в регионе насчитывалось 560,7 тыс. таких машин. Это более чем втрое превышает показатель ближайшего конкурента — Hyundai, занимающего второе место с 178,7 тыс. автомобилей. Третью позицию занимает Kia с 141,8 тыс. машин.