Биржевой скандал в Турции привел к арестам топ-менеджеров инвесткомпаний

23 сентября турецкие власти арестовали председателя совета директоров инвесткомпании Tera Investment Holding Эмре Тезмена по подозрению в мошенничестве и обмане инвесторов. Он был задержан 19 сентября вместе с другими топ-менеджерами Tera, а также инвесткомпании Pusula Holding. Всего было задержано 15 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров Tera Investment Holding Эмре Тезмен

Фото: Tera Investment Holding Председатель совета директоров Tera Investment Holding Эмре Тезмен

Фото: Tera Investment Holding

В середине прошлой недели компания Pusula заявила, что некоторые из ее фондов не могут своевременно выплатить средства инвесторам при погашении паев. Обеспокоенные частные пайщики бросились выводить свои сбережения из всех паевых фондов компании. Tera сообщила, что два ее фонда также не смогли вовремя произвести выплаты. Общий объем активов под управлением этих компаний составлял около $29 млрд. Дело фондов Tera и Pusula связано с более широким расследованием операций на турецких рынках капитала. Аналитики Goldman Sachs заявляют, что за первую неделю сентября с финансовых рынков страны был осуществлен вывод средств на $1,8 млрд. В рамках расследования власти Турции заморозили активы, связанные с несколькими финансовыми фирмами, и ограничили возможность совершения сделок. Прокуратура также запросила данные о денежных и криптовалютных переводах за рубеж, совершенных с 2024 года, чтобы установить, не совершался ли целенаправленный вывод активов из страны.

В числе задержанных — члены совета директоров Tera, бывший крупный дипломат Керем Алкин и его брат, известный экономист Эмре Алкин. Керем Алкин с 2021 по 2024 год занимал пост постоянного представителя Турции при ОЭСР. Эмре Алкин — экономист и эксперт, регулярно выступавший на национальных телеканалах.

Евгений Хвостик