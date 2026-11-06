В Ростове ищут подрядчика на новогоднее оформление города за 18,8 млн рублей

Как и в предыдущие годы, в городе установят композиции «Ростов в моем сердце» и ель в коробке, фигуры в виде венка, оленя, елочных игрушек, замков, световые шары и арку-снежинку. На Ворошиловском мосту и проспекте Стачки зажгут световые «вихри». Дополнительно смонтируют две елки высотой 20,9 м с украшениями и световыми композициями «С Новым годом».