В Ростове ищут подрядчика на новогоднее оформление города за 18,8 млн рублей
Власти Ростова-на-Дону объявили конкурс на изготовление и монтаж новогоднего декора. Стоимость контракта — 18,8 млн руб. Документация размещена на портале госзакупок.
Большинство украшений будут использованы повторно. Заменят лишь одну цифру в световых композициях: вместо 2026 года на них появится 2027-й.
Как и в предыдущие годы, в городе установят композиции «Ростов в моем сердце» и ель в коробке, фигуры в виде венка, оленя, елочных игрушек, замков, световые шары и арку-снежинку. На Ворошиловском мосту и проспекте Стачки зажгут световые «вихри». Дополнительно смонтируют две елки высотой 20,9 м с украшениями и световыми композициями «С Новым годом».
Демонтаж декора подрядчик проведет до 5 февраля, полный монтаж должен быть завершен к 10 декабря.