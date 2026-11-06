Жителя Перми, организовавшего нарколабораторию, приговорили к 15 годам колонии

Как установило следствие, в 2025 году безработный и регулярно употребляющий наркотические средства пермяк решил заняться самостоятельным производством синтетических наркотиков. На своем балконе он оборудовал лабораторию, однако его деятельность пресекли полицейские. Из незаконного оборота было изъято почти 200 граммов наркотика, а также большое количество прекурсоров.