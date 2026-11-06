Жителя Перми, организовавшего нарколабораторию, приговорили к 15 годам колонии
Свердловский суд Перми признал 35-летнего местного жителя виновным в незаконном производстве, хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере и приговорил к длительному сроку лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Как установило следствие, в 2025 году безработный и регулярно употребляющий наркотические средства пермяк решил заняться самостоятельным производством синтетических наркотиков. На своем балконе он оборудовал лабораторию, однако его деятельность пресекли полицейские. Из незаконного оборота было изъято почти 200 граммов наркотика, а также большое количество прекурсоров.
В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 600 тыс. руб.