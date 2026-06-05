Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «в случае необходимости». Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов с представителем партии «Сильная Армения» Нареком Карапетяном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Карапетян спросил армянского премьера, что значит «замораживание членства в ОДКБ». «Если это не работает, выходите»,— добавил он. «Что ж, и мы выйдем из ОДКБ. Вы нас пугаете?.. Мы сами решим и выйдем»,— ответил господин Пашинян (цитата по News.am).

Армения в феврале 2024 года заморозила членство в ОДКБ. Решение объяснялось тем, что союзники не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Никол Пашинян назвал ОДКБ угрозой безопасности республики. В апреле 2026-го армянский премьер заявил, что власти не будут предпринимать шагов для возвращения к работе в организации.