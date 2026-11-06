«Рост кредитов бизнесу стал более сбалансированным»
Экономический советник Южного ГУ Банка России Карэн Туманянц — о динамике кредитования предприятий на Кубани
По данным Банка России, компании и индивидуальные предприниматели Краснодарского края на 1 сентября 2026 года использовали для финансирования своей деятельности почти 3,8 трлн руб. банковских кредитов. С начала года портфель кредитов бизнесу региона вырос более чем на 3%. Почти 40% всех средств традиционно для Кубани приходится на строительную отрасль. Значительную долю занимают обрабатывающая промышленность и торговля. При этом заемные средства привлекают не только крупные предприятия — треть кредитов выдана малому и среднему бизнесу, что отражает его заметную роль в экономике региона. Экономический советник Южного ГУ Банка России Карэн Туманянц подчеркивает продолжение роста показателей кредитования в 2026 году.
«В 2026 году кредитование растет слабее трех предыдущих лет. Например, в январе-августе 2024 года задолженность перед банками выросла на рекордные для этого периода 20%.
Можно выделить три фактора, повлиявших на замедление динамики. Во-первых, умеренные темпы роста потребительского и инвестиционного спроса. Туристический поток на черноморское побережье в этом году снизился. А капиталовложения возвращаются к норме после рекордных 2023 и 2024 года.
Во-вторых, заемщики и кредиторы стали более внимательно оценивать кредитную нагрузку и риски несвоевременного возврата долга. По последним данным, в Краснодарском крае просроченная задолженность перед банками, в том числе малого и среднего бизнеса, составляет менее 2% совокупного кредитного портфеля. Несмотря на то, что сами предприниматели оценивают ситуацию в этом году как сложную, они смогли приспособиться к текущим условиям и ответственно относятся к выполнению своих обязательств.
Наконец, к 1 сентября с начала года было выдано более чем 2 трлн руб. кредитов, что на 7% превышает объем предоставленных к этой дате заемных средств в 2024 году. Скромное в итоге увеличение корпоративного портфеля означает более активное погашение заемщиками прежних долгов либо интенсивное рефинансирование старых кредитов на лучших условиях, в том числе из-за уменьшения процентных ставок. Напомню, Банк России в течение года снизил ключевую ставку с 16 до 14%.
Интересно отметить, что с января до конца июля 2024 года ключевая ставка сохранялась на уровне 16%, а затем была повышена до 18%. Тем не менее, предприниматели более активно наращивали объем кредитов, чем в текущем году, когда средняя ключевая ставка была менее 15%. Это иллюстрирует тезис о том, что динамика кредитования зависит не только от ключевой ставки. Например, на желание взять взаймы может влиять ожидаемая инфляция. Чем сильнее вырастут цены за период до погашения долга, тем легче будет его вернуть.
Возможно, два года назад заемщики предполагали в дальнейшем более сильный рост цен, нежели в этом.
Необходимо помнить, что банковский кредит увеличивает объем денежной массы. Поэтому слишком высокая кредитная активность может привести к превышению спроса на товары и услуги над возможностями по их производству. Результатом становится увеличение инфляции.
В том же 2024 году с января по август цены в Краснодарском крае, по данным Росстата, выросли более чем на 6%. В текущем году за тот же период — на 4,8%. Без разовых эффектов от пересмотра НДС в начале года и ситуации на рынке моторного топлива повышение цен было бы еще ниже, ближе к 4%.
Таким образом, умеренные темпы кредитования в этом году снижают риски возникновения проблем с обслуживанием долга у заемщиков и создают основу для замедления инфляции. От низкого роста цен выиграют все, в том числе предприниматели, поскольку их издержки будут увеличиваться более сдержанными темпами. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика приведет в следующем году к снижению инфляции до целевых 4%. Достижение этого уровня предполагает рост кредита бизнесу в следующем году на 6-11%.»