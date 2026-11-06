«Рост кредитов бизнесу стал более сбалансированным»

Интересно отметить, что с января до конца июля 2024 года ключевая ставка сохранялась на уровне 16%, а затем была повышена до 18%. Тем не менее, предприниматели более активно наращивали объем кредитов, чем в текущем году, когда средняя ключевая ставка была менее 15%. Это иллюстрирует тезис о том, что динамика кредитования зависит не только от ключевой ставки. Например, на желание взять взаймы может влиять ожидаемая инфляция. Чем сильнее вырастут цены за период до погашения долга, тем легче будет его вернуть.