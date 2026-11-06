Мари Краймбрери, «Конек-горбунок», «Динамо-Урал» и «Плетеный муж»

Драма «Отверженные». Новая французская экранизация романа-эпопеи Виктора Гюго. По сюжету Жан Вальжан, осужденный когда-то за кражу буханки хлеба, после 19 лет каторги выходит на свободу и пытается начать новую жизнь. Он берет на воспитание Козетту, дочь умершей работницы Фантины, и со временем становится мэром. Однако инспектор Жавер не верит, что преступник способен исправиться, и не оставляет попыток вернуть его за решетку. В ролях: Венсан Линдон, Ноэми Мерлан, Тахар Рахим, Камиль Коттен, Бенжамен Лаверн и другие.