Мари Краймбрери, «Конек-горбунок», «Динамо-Урал» и «Плетеный муж»
Куда сходить и что посмотреть в Уфе с 7 по 13 ноября
В Уфе с 7 по 13 ноября пройдут концерты Мари Краймбрери, «Волги-Волги», Вани Усовича, Lumen, «Зверей», Владимира Винокура, Александра Малинина, Антона и Виктории Макарских и группы «Моя Мишель», а также фестиваль «Танец — душа народа». Театральная афиша включает спектакли «Униженные», «Конек-горбунок», «Комедианты. Осколки шоу-бизнеса», «Пишу кругами», «Кровь хищника», «Человек из Мумбаи» и «Брат Чичиков». Любителей волейбола ждут на матче «Динамо-Урал» — «Зенит». В кинотеатрах Уфы несколько кинопремьер: «Плетеный муж», «Живая книга», «Зверь», «Настройщик», «Навар» и «Отверженные».
Концерты
7 ноября во Дворце борьбы выступит Мари Краймбрери с новым шоу «Кто такая Мэри?». Автор и исполнитель хитов «Океан», «Мне так повезло», «Иначе все это зря», «Нравится жить», «Пряталась в ванной» и «Случилась осень» обещает грандиозное представление.
В тот же вечер в «Максимилиансе» состоится выступление ска-фолк-рок-банды «Волга-Волга» из Казани. Группа, которая в следующем году отметит 30-летие, привозит большой осенний сет из авторских песен (например, «Ира») и забойных каверов: «Знаешь ли ты?», «Белые розы», «Земля в иллюминаторе» и другие.
7 ноября в ГКЗ «Башкортостан» пройдет фестиваль «Танец — душа народа». Зрителей ждет знакомство с творчеством танцевального ансамбля имени Ц. Сэвжида при Большом театре национальных искусств Монголии. Коллектив представит танцы из своего «Золотого фонда». А государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова представит жемчужины башкирской хореографии из своего репертуара и программу «Танцы народов мира».
В «Огнях Уфы» 7 ноября выступит стендап-комик Ваня Усович с третьим сольным концертом. Артист всегда тщательно контролировал уровень своей медийности, крайне редко появляясь в публичном поле, и делал упор только на значимые в карьере инфоповоды — именно такими стали два его концерта «Еще один день» и «40 лет максимум». Не отступил от своих принципов комик и в этот раз: после творческой паузы решил отправиться в тур с новым стендап-концертом.
Группа Lumen даст концерт 8 ноября в «Огнях Уфы» в поддержку альбома «Любовь и Красота». В сет-листе — новые песни, включая хиты «Можно!», «Дотла» и «Ваще», а также треки, без которых невозможно представить ни один концерт Lumen.
Группа «Звери» выйдет на сцену «Уфа-Арены» 8 ноября. Зрителей ждет специальная программа — прозвучат как нестареющие хиты, давно ставшие классикой («Все, что касается», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче», «До скорой встречи», «Танцуй»), так и знаковые синглы из поздних релизов.
12 ноября в ДК «Моторостроитель» выступит Владимир Винокур — известный юморист, певец, ведущий и педагог, Народный артист РСФСР. Долгие годы он руководит Государственным театром пародий. В его репертуаре бесчисленное множество монологов и пародий, часто на злободневную тему, которые нашли отклик у поклонников и стали достоянием золотого фонда российского юмора.
Романсы в исполнении Александра Малинина прозвучат 13 ноября в ГКЗ «Башкортостан». Его творчество органично сочетает традиции русского романса и современное звучание. Концерты Александра Малинина — это океан эмоций, музыка, которая возвышает и волнует.
13 ноября на сцену Башгосфилармонии выйдут Антон и Виктория Макарские с «Живым семейным концертом». Антон и Виктория являются не только звездами мюзиклов и телеэкрана, но и прекрасной супружеской парой: с первой минуты они влюбляют в себя зал тонким чувством юмора, необыкновенными голосами и искренним общением с публикой.
В «Огнях Уфы» 13 ноября выступит группа «Моя Мишель». Зрителей ждет уникальный и неповторимый стиль группы, волшебная атмосфера и магия музыки, проникающая в самое сердце.
Спектакли
7 ноября в Молодежном театре покажут спектакль «Униженные». Зрителям расскажут историю о взрослении, формировании и становлении маленького человека во времена исторических потрясений предреволюционных лет. Юной Емеш, дочери бедняка Байгильде, непросто в доме жестокой мачехи. Невзирая на тяжелые испытания, девочка смогла сохранить чувство собственного достоинства и остаться светлым, впечатлительным, любознательным ребенком. Через восприятие Емеш предстает жизнь башкирской деревни, наполненная любовными драмами и социальными потрясениями.
8 ноября в Молодежном театре ждут маленьких зрителей. Тут покажут спектакль «Конек-горбунок» по мотивам сказки Петра Ершова. В центре сюжета — история о том, как простому крестьянскому парню Ивану удается преодолеть все испытания, победить зло и добиться руки прекрасной Царь-девицы с помощью своего маленького, на вид неказистого, но верного и преданного друга.
9 ноября в Городском дворце культуры можно будет увидеть комедию «Комедианты. Осколки шоу-бизнеса». Известный комедийный дуэт Льюиса и Кларка блистал на Бродвее, но их тандем распался из-за желания одного из них уйти на покой. Яркая карьера двух блистательных комиков осталась давно в прошлом, как и их дружба. Неожиданно, спустя 20 лет, им выпал шанс вернуть былую славу.
10 ноября в Доме актера имени Юсуповой покажут моноспектакль «Пишу кругами», посвященный жизни и творчеству Ольги Берггольц. Спектакль создан на основе стихов и дневниковых записей русской советской поэтессы, прозаика, драматурга и военного журналиста, ставшей символом стойкости и мужества жителей блокадного Ленинграда.
В Башдрамтеатре 12 ноября состоится показ спектакля «Кровь хищника» по повести Гульнур Якуповой.
Произведение обращается к сложным вопросам человеческой природы, взаимоотношений, нравственного выбора и ответственности человека за свои поступки: через судьбы героев автор исследует внутренний мир человека, его стремление противостоять обстоятельствам и сохранить в себе способность оставаться человеком.
13 ноября в Городском дворце культуры можно посмотреть комедию «Человек из Мумбаи» по мотивам пьесы В. Денисова «Джентльмен». Приключения Татьяны Карловны Шварцберг в Таиланде закончились привозом в Москву жениха из Англии. Как встретит его Россия, примут ли англичанина родственники невесты, возьмет ли Татьяна Карловна фамилию Монешкар — вы узнаете, придя на спектакль.
13 ноября в Молодежном театре покажут спектакль «Брат Чичиков». Бывший чиновник Чичиков путешествует по России и скупает крестьян, которые уже умерли, но по документам все еще числятся живыми: за них можно получить хороший денежный кредит и вдобавок обрести высокий социальный статус. Однако на фоне тех личностей, с которыми сводит главного героя судьба, его столь поэтичный образ иронической прозы вызывает бесспорные симпатии...
Спорт
7 ноября в спортивном комплексе «Динамо» пройдет волейбольный матч между командами «Динамо-Урал» (Уфа) и «Зенит» (Санкт-Петербург).
Кино
Драма «Плетеный муж». По сюжету одинокая Рыбачка, уставшая от насмешек соседей, заказывает у местного мастера идеального мужа, сплетенного из ивовой лозы. К изумлению всей деревни, муж оживает и оказывается внимательным, чувственным и идеальным партнером, что вызывает зависть у женщин и комплекс неполноценности у мужчин. В ролях: Оливия Колман, Александр Скарсгард, Питер Динклейдж, Элизабет Дебики, Ричард Э. Грант.
Фэнтази «Живая книга». Мальчик Рома после потери отца перестал верить в добро и стал дерзким и непослушным. Вместе с младшеклассником Витей он проникает в дом таинственного старика, где находит волшебные книги с ожившими персонажами. По неосторожности дети выпускают на свет злого колдуна Черномора, и теперь Роме предстоит спасти друга и вернуть все как было, вновь поверив в себя. В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Леонид Якубович, Илья Соболев, Валя Карнавал, Константин Хабенский и другие.
Боевик «Зверь». По сюжету во время зарубежного саммита против президента США совершается попытка переворота. Его телохранитель тяжело ранен, и глава государства оказывается заперт в своем президентском лимузине по прозвищу «Зверь». Эта машина оказывается не просто автомобилем, а настоящим бронированным «танком» с засекреченными боевыми возможностями. В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Юэль Киннаман, а также Гай Бернет, Они Макен и Колин Морган.
Драма «Настройщик». Талантливый настройщик пианино Ники страдает от гиперакузии — болезненной чувствительности к громким звукам, из-за чего не смог построить карьеру музыканта. Однажды он обнаруживает, что его обостренный слух позволяет ему вскрывать сейфы, и когда его пожилой наставник Гарри попадает в больницу, Ники решает присоединиться к банде грабителей, чтобы оплатить счета за лечение. В ролях: Лео Вудалл (Ники), Дастин Хоффман (Гарри), Жан Рено, Гавана Роуз Лю, Лиор Раз, Това Фельдшух.
Драма «Навар». По сюжету мелкий вор Шуст и его друзья промышляют махинациями, пока Шуст не знакомится с бывшим чемпионом СССР по метанию ядра Ульяновым и его дочерью. Встреча меняет его представление о том, как можно жить, но под давлением своей банды он решает использовать Ульянова, чтобы спланировать ограбление бурятской коммуны, торгующей нефритом. В ролях: Илларион Маров, Евгений Сидихин, Елизавета Базыкина, Геннадий Блинов, а также рэпер Icegergert.
Драма «Отверженные». Новая французская экранизация романа-эпопеи Виктора Гюго. По сюжету Жан Вальжан, осужденный когда-то за кражу буханки хлеба, после 19 лет каторги выходит на свободу и пытается начать новую жизнь. Он берет на воспитание Козетту, дочь умершей работницы Фантины, и со временем становится мэром. Однако инспектор Жавер не верит, что преступник способен исправиться, и не оставляет попыток вернуть его за решетку. В ролях: Венсан Линдон, Ноэми Мерлан, Тахар Рахим, Камиль Коттен, Бенжамен Лаверн и другие.