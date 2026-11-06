Процесс по делу бывшего мэра Ростова хотят перевести в открытый режим
В Ростовской области готовится коллективное обращение к Генпрокуратуре от имени жителей Ростова-на-Дону. Заявители просят обеспечить открытое рассмотрение процесса об обращении в доход государства имущества экс-главы администрации города Алексея Логвиненко. Об этом в своих соцсетях сообщила депутат гордумы Наталья Оськина.
Авторы обращения подчеркивают общественную значимость дела и настаивают на открытости заседаний, чтобы ростовчане могли следить за ходом процесса. Помимо формата разбирательства, заявители просят надзорное ведомство оценить, охвачены ли проверкой все возможные участники, а также изучить сведения о дорогостоящих подарках, которые, по имеющейся информации, могли преподноситься господину Логвиненко чиновниками и представителями организаций.
Иск Генпрокуратуры к господину Логвиненко, его родственникам и знакомым рассматривает Советский районный суд Ростова-на-Дону. Ведомство добивается передачи государству активов, приобретенных, по его версии, на коррупционные доходы, а также взыскания стоимости уже реализованного имущества. По оценке надзорного органа, коррупционные доходы экс-чиновника превысили 1,6 млрд руб., тогда как его официальный доход вместе с супругой за 2007–2025 годы составил 105 млн руб. до вычета налогов. Следующее заседание назначено на 24 ноября 2026 года.