Процесс по делу бывшего мэра Ростова хотят перевести в открытый режим

Иск Генпрокуратуры к господину Логвиненко, его родственникам и знакомым рассматривает Советский районный суд Ростова-на-Дону. Ведомство добивается передачи государству активов, приобретенных, по его версии, на коррупционные доходы, а также взыскания стоимости уже реализованного имущества. По оценке надзорного органа, коррупционные доходы экс-чиновника превысили 1,6 млрд руб., тогда как его официальный доход вместе с супругой за 2007–2025 годы составил 105 млн руб. до вычета налогов. Следующее заседание назначено на 24 ноября 2026 года.