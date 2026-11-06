«Северсталь» отрицает причастность к информационной кампании против Филимонова

Утром 5 ноября губернатор Вологодчины сообщил в соцсетях, что неназванный «экстремистский ресурс либерально-деструктивного толка» собирается опубликовать негативный материал о «псевдоактивах» чиновника и его родственников. В этом же обращении глава региона упомянул заместителя генерального директора по коммуникациям и взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Северсталь» Алексея Егорова. Напряженность в отношениях Георгия Филимонова с председателем совета директоров «Северстали» Алексеем Мордашовым наблюдается с его прихода к руководству областью в конце 2024 года.