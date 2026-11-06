«Северсталь» отрицает причастность к информационной кампании против Филимонова
Руководство ПАО «Северсталь» не выделяло каких-либо средств на финансирование расследований или подготовку негативных материалов в отношении губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе компании 6 ноября. Накануне глава Вологодчины упомянул представителей «Северстали» в публикации о якобы готовящемся расследовании в отношении своих активов.
«Ни компания „Северсталь“, ни ее руководители не выделяли никаких средств на финансирование проведения расследований и размещение негативных материалов в отношении Филимонова и его сотрудников, и заявления на этот счет являются абсолютно ложными и остаются полностью на совести Филимонова»,— сообщили в пресс-службе «Северстали».
В связи с публикацией господина Филимонова в «Северстали» заявили, что компания будет вынуждена защищать честь и достоинство от «клеветнических нападок руководства Вологодской области» через суд. Сейчас в организации прорабатывают вопрос о подаче иска, отметили в пресс-службе компании в беседе с «Ъ Северо-Запад».
Утром 5 ноября губернатор Вологодчины сообщил в соцсетях, что неназванный «экстремистский ресурс либерально-деструктивного толка» собирается опубликовать негативный материал о «псевдоактивах» чиновника и его родственников. В этом же обращении глава региона упомянул заместителя генерального директора по коммуникациям и взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Северсталь» Алексея Егорова. Напряженность в отношениях Георгия Филимонова с председателем совета директоров «Северстали» Алексеем Мордашовым наблюдается с его прихода к руководству областью в конце 2024 года.