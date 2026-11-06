В аэропорту Перми задерживаются девять рейсов
Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, 6 ноября задерживаются два рейса авиакомпании «Азимут»: в Махачкалу на 7 часов 25 минут (время по расписанию 7:55) и в Минеральные Воды на 1 час 10 минут (время по расписанию 15:50). Также на два часа задерживается рейс в Москву авиакомпании «Аэрофлот» (время по расписанию 16:00) и на 55 минут — в Минск авиакомпании Red Wings (время по расписанию 15:30).
Кроме того, на 7 часов 45 минут задерживается рейс из Минеральных Вод через Екатеринбург (время по расписанию 6:55) и на 7 часов 15 минут — из Махачкалы (время по расписанию 14:50) авиакомпании «Азимут». Также на 34 минуты задерживается рейс из Казани авиакомпании «ЮВТ Аэро» (время по расписанию 13:00), на 2 часа 15 минут — из Москвы авиакомпании «Аэрофлот» (время по расписанию 15:00) и на 45 минут — из Минска авиакомпании Red Wings (время по расписанию 14:15).
Утром 6 ноября, по информации в телеграм-канале Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в Домодедово, а также в аэропортах Астрахани, Краснодара и Саратова.