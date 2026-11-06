У экс-главы Анжеро-Судженска могут изъять имущество на 190 млн рублей

По версии следствия, Александр Рыбалко в 2020—2021 годах получил от гендиректора ООО «СНК» 1,9 млн руб. Вознаграждение предназначалось за помощь в заключении 40 контрактов общей стоимостью свыше 117 млн руб. на строительство двух многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья и детей-сирот. По указанию главы города председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Анжеро-Судженского городского округа заключила с компанией контракты с авансированием в размере 100%, следует из материалов дела. При этом в установленный срок объекты не были сданы.