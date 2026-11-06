У экс-главы Анжеро-Судженска могут изъять имущество на 190 млн рублей
Рудничный районный суд Кемерова принял к производству иск об обращении в доход государства имущества бывшего главы Анжеро-Судженска Александра Рыбалко. Общая стоимость активов оценивается более чем в 190 млн руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Кузбасса.
Приговор экс-главе города был вынесен в январе этого года. Его признали виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285). Бывший мэр получил 12 лет колонии строгого режима.
По версии следствия, Александр Рыбалко в 2020—2021 годах получил от гендиректора ООО «СНК» 1,9 млн руб. Вознаграждение предназначалось за помощь в заключении 40 контрактов общей стоимостью свыше 117 млн руб. на строительство двух многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья и детей-сирот. По указанию главы города председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Анжеро-Судженского городского округа заключила с компанией контракты с авансированием в размере 100%, следует из материалов дела. При этом в установленный срок объекты не были сданы.
Кроме того, установили правоохранители, в 2019—2023 годах Александр Рыбалко выступал фактическим бенефициаром ООО «Отель» и организовал передачу в аренду компании муниципального имущества по стоимости ниже рыночной.