Мэр разнообразно обходил закон

В Кузбассе к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 9,5 млн руб. суд приговорил бывшего главу города Анжеро-Судженск Александра Рыбалко, признав его виновным в коррупции, незаконном занятии бизнесом и злоупотреблении властью. По материалам дела, градоначальник получил от застройщика взятку 1,9 млн руб. за заключение контрактов общей стоимостью свыше 117 млн руб. на приобретение муниципалитетом квартир для льготников, являлся бенефициаром компании в сфере общественного питания и доставки еды, организовал передачу ей в аренду городского имущества по заниженной стоимости. Экс-чиновник не согласился ни с одним из пунктов обвинения.

Экс-мэр Анжеро-Судженска Александр Рыбалко не признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлениях

Фото: Прокуратура Кемеровской Области

Суд Анжеро-Судженска рассмотрел уголовное дело Александра Рыбалко, возглавлявшего шахтерский город в 2019–2023 годах.

Александра Рыбалко задержали в июне 2023 года. Управление Следственного комитета по Кемеровской области выдвинуло против него обвинение во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ), незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), рассказала официальный представитель ведомства Кристина Иванова.

В основу уголовного дела легли материалы региональных управлений ФСБ и МВД. По версии следствия, градоначальник в период с 2020-го по 2021 год получил от гендиректора стройфирмы «СНК» взятку в размере 1,9 млн руб. Подношение полагалось за содействие в заключении 40 контрактов общей стоимостью свыше 117 млн руб. на приобретение муниципалитетом квартир для горожан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот. По указанию главы города председатель комитета по управлению муниципальным имуществом подписала с ООО «СНК» контракты со 100-процентым авансированием. Однако фирма строительство не завершила, находится в стадии ликвидации.

Кроме того, обвинение считает, что с ноября 2019 по июнь 2023 года мэр, вопреки закону, являлся фактическим бенефициаром компании, работающей в сфере общественного питания и доставки еды, и организовал передачу в аренду ей муниципального имущества по стоимости ниже рыночной.

Чиновника заключили под стражу, на его денежные средства и имущество общей стоимостью около 44,5 млн руб. наложили арест. Ни с одним из инкриминируемых ему преступлений Александр Рыбалко, полномочия которого были прекращены, не согласен. Год продолжалось следствие, около полутора года — судебный процесс. Сегодня бывший градоначальник выслушал приговор.

Как рассказали в прокуратуре Кемеровской области, бывшему чиновнику присудили 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 9,5 млн руб. Кроме того, суд конфисковал у обвиняемого в доход государства денежные средства и имущество на сумму полученной взятки.

Уголовное дело в отношении взяткодателя в настоящее время рассматривается в суде.

Константин Воронов