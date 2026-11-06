В Оренбурге задержали молодого отца по подозрению в убийстве сына
Следователи проверяют на причастность к преступлению мать ребенка. Сотрудники СУ СКР по Оренбургской области задержали в муниципальном центре мужчину по подозрению в убийстве младенца. Данные опубликовали в пресс-службе ведомства в пятницу, 6 ноября.
Следователи заявили, что задержанный является отцом убитого ребенка. Преступление произошло в одной из квартир дома в центре города утром 3 ноября. Фигурант перекрыл дыхательные пути младенца, из-за чего тот скончался.
В настоящее время правоохранители также проверяют мать ребенка на причастность к совершенному преступлению. Отцу предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. СК возбудил ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.
Не так давно «Ъ-Волга» рассказывал об аналогичном инциденте в Бузулуке, где молодой отец удерживал своего ребенка в воде, пока тот не перестал подавать признаки жизни. На данный момент фигурант находится в СИЗО, уголовное дело против него передали на рассмотрение в суд.