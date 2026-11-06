В Оренбурге задержали молодого отца по подозрению в убийстве сына

Не так давно «Ъ-Волга» рассказывал об аналогичном инциденте в Бузулуке, где молодой отец удерживал своего ребенка в воде, пока тот не перестал подавать признаки жизни. На данный момент фигурант находится в СИЗО, уголовное дело против него передали на рассмотрение в суд.