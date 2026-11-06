В Дагестане расширят мощности форелевого хозяйства на Ирганайском водохранилище

В Дагестане построят дополнительные мощности форелевого хозяйства в садках на территории Ирганайского водохранилища в поселке Шамилькала Унцукульского района. Как сообщили РБК Кавказ в региональном комитете по рыбному хозяйству, к уже установленным 71 плавучему каркасному садку добавят еще 15 — общая площадь хозяйства для выращивания форели вырастет на 21,2%.