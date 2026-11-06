Нижегородского депутата Александра Тимофеева отправили под домашний арест
Московский райсуд Нижнего Новгорода 6 ноября отправил обвиненного в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) депутата заксобрания Нижегородской области Александра Тимофеева под домашний арест до 3 января 2027 года включительно, сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда. По информации участников процесса, вину он признал.
О задержании депутата и коммерсанта в СКР сообщили 5 ноября. Ему инкриминируют получение 1 млн руб. от соучредителя коммерческой строительной компании за помощь в заключении муниципального контракта. Как полагает следствие, для этого депутат использовал свои полномочия в региональном парламенте (он занимает должность зампредседателя комитета ЗСНО по ЖКХ — прим. «Ъ-Приволжье»). Деньги поступили на счет возглавляемой Александром Тимофеевым компании под видом покупки стройматериалов.
По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас депутат является директором ООО «Домстрой», ООО «Домцентр-логистик», ООО «Домцентр», ООО «Сотис-инвест». Всего он является участником более десятка действующих коммерческих организаций.
Как писал «Ъ-Приволжье», Александр Тимофеев стал первым попавшим под уголовное дело депутатом избранного менее двух месяцев назад восьмого созыва заксобрания.