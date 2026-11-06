Нижегородского депутата Александра Тимофеева отправили под домашний арест

О задержании депутата и коммерсанта в СКР сообщили 5 ноября. Ему инкриминируют получение 1 млн руб. от соучредителя коммерческой строительной компании за помощь в заключении муниципального контракта. Как полагает следствие, для этого депутат использовал свои полномочия в региональном парламенте (он занимает должность зампредседателя комитета ЗСНО по ЖКХ — прим. «Ъ-Приволжье»). Деньги поступили на счет возглавляемой Александром Тимофеевым компании под видом покупки стройматериалов.