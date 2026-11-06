Готовь новогодний корпоратив летом
Как рестораторы готовятся к новогодним корпоративам
На дворе ноябрь, а бизнес Башкирии еще несколько месяцев назад начал подготовку к новогоднему сезону. Для отельеров и рестораторов приближение Нового года самая горячая пора. Бронирование площадок началось еще летом — первые заявки крупных компаний поступают с августа. По оценкам участников рынка, спрос на новогодние корпоративы в этом году заметно вырос. При этом меняются и запросы заказчиков: вместо привычного банкета компании все чаще выбирают полноценное шоу с собственной концепцией, а часть коллективов предпочитает небольшие корпоративы или загородные дома.
По словам руководителя по маркетингу уфимского конгресс-отеля «Шератонплаза Уфа конгресс-отель» Ольги Орловой, первые бронирования новогодних корпоративов начинаются примерно с августа. «Компании заранее планируют завершение года и стараются закрепить за собой удобную дату и подходящий зал. Для корпоративного мероприятия это особенно важно: необходимо учесть количество сотрудников, формат вечера и бюджет», — отмечает она. Ольга Орлова советует компаниям, которые хотят провести праздник в определенный день, выбирать площадку заблаговременно. Раннее бронирование дает больше времени на подготовку — согласование меню, программы и оформления.
Директор по маркетингу ресторанного холдинга Lulu Group Евгения Глухова рассказала, что первые бронирования новогодних посиделок поступают в начале октября, примерно за два-три месяца до праздников.
Как отмечает директор музыкального ресторана MusicHall27 Кирилл Шишов, программа корпоративов анонсируется обычно уже в мае. По его словам, это позволяет компаниям заранее спланировать бюджет, выбрать удобную дату и формат мероприятия. Активные бронирования начинаются в конце лета, а основной поток приходится на период с конца августа по ноябрь. Крупные компании, которым нужна конкретная дата или отдельная площадка, обычно определяются раньше. Небольшие коллективы нередко принимают решение в ноябре и даже декабре, но к этому времени выбор дат уже ограничен, комментирует ресторатор.
Ольга Орлова рассказала, что в этом сезоне для новогодних посиделок наиболее востребованы 24, 25, 26, 28, 29 и 30 декабря. Основной интерес приходится на последнюю неделю перед Новым годом, причем компании рассматривают не только пятницу и субботу, но и будни, говорит она. «Для заказчиков, которые пока не определились с датой, гибкость в выборе дня расширяет возможности: можно подобрать зал и условия под конкретную задачу, численность коллектива и бюджет», — поясняет госпожа Орлова.
По словам Кирилла Шишова, наиболее востребованы последние две недели декабря, особенно пятницы и субботы.
Чтобы запомнили
Могут ли рестораны и отели предложить варианты семейных или детских мероприятий для новогодних «посиделок»?
По словам Ольги Орловой, сейчас не наблюдается выраженного спроса на отдельные семейные или детские предновогодние мероприятия.
«Одним из возможных форматов для такой аудитории мог бы стать сборный праздник с общей программой, к которому присоединяются небольшие группы гостей. Однако пока говорить о нем как о сформировавшемся направлении спроса преждевременно», — отмечает она.
При этом семейный отдых предусмотрен в программе самой новогодней ночи в «Шератонплаза Уфа конгресс-отель»: для детей запланированы анимация и мастер-классы. Это позволяет родителям встретить Новый год вместе с детьми, учитывая интересы и взрослых, и маленьких гостей.
В MusicHall27 пояснили, что заведение проводит два формата корпоративов. Первый — закрытые мероприятия, когда компания арендует площадку целиком и празднует исключительно своим коллективом. Второй — сборные корпоративы, так называемые «солянки», где небольшие компании по 10–30 человек собираются в одном большом пространстве. При этом у каждого коллектива своя зона, но вокруг много людей, общая программа и атмосфера большого праздника.
Независимо от формата, корпоратив — это полноценное новогоднее шоу, а не просто праздничный ужин с выступлением артистов.
«Каждый год мы самостоятельно разрабатываем новую концепцию, пишем сценарий и объединяем выступления музыкальных коллективов, шоу-балета, ведущего и артистов разных жанров в единую историю. Нам важно, чтобы гости были не просто зрителями, а участниками происходящего. Именно такой подход отличает MusicHall27 как событийную площадку от классического ресторанного формата», — отметил Кирилл Шишов.
В Lulu Group предлагают разные форматы новогодних программ. Так, в турецких ресторанах Ottoman и Efendi гостей ждет тематическая программа с восточным колоритом, а также традиционные новогодние развлечения: ведущий, Дед Мороз, подарки, розыгрыши и DJ.
«В остальных ресторанах мы готовим праздничные вечера с диджеями, ведущими, интерактивами, розыгрышами и, конечно, традиционными новогодними персонажами — Дедом Морозом и Снегурочкой», — отметила Евгения Глухова.
Встретимся утром 1 января
Могут ли рестораторы и отельеры предложить гостям формат отдыха с проживанием?
«Если говорить именно о корпоративных мероприятиях, проживание выбирают редко. Большинство наших заказчиков — уфимские компании. Размещение в отеле обычно не входит в бюджет такого праздника», — отмечает Ольга Орлова.
При этом корпоративный вечер и встреча самой новогодней ночи — разные сценарии отдыха, поясняет она. Для индивидуальных гостей и семей формат с проживанием позволяет продолжить праздник и на следующий день. В новогоднем предложении «Шератонплаза Уфа конгресс-отель» предусмотрены варианты с проживанием и без него. Программа с проживанием включает завтраки, праздничный бранч 1 января на восьмом этаже с панорамным видом на Уфу и вечерние семейные кинопоказы в зале «Националь». «Так встреча Нового года становится небольшими праздничными каникулами», — анонсирует госпожа Орлова.
В MusicHall27 отмечают, что новогодняя ночь — одно из главных событий праздничного сезона. Причем необязательно она должна проходить с 31 декабря на 1 января. В этом году программы стартуют 15 декабря. Стоимость на первых датах начинается от 4,4 тыс. руб. на человека, а участие в новогодней ночи 31 декабря составляет 8 тыс. руб. Обе суммы включают депозит на меню и напитки, а также развлекательную программу.
Стоимость зависит от даты: чем ближе Новый год, тем выше спрос и цена. Поэтому гости могут выбрать вариант под свой бюджет — от корпоратива в середине декабря до празднования непосредственно в новогоднюю ночь, поясняет Кирилл Шишов.
«Часть наших ресторанов будет принимать гостей и непосредственно в новогоднюю ночь», рассказывает представитель Lulu Group Евгения Глухова. 31 декабря рестораны «Дом», Ottoman, Efendi и La Bottega будут работать до 4 часов утра, поэтому гости смогут встретить Новый год в праздничной атмосфере этих заведений.
Ресторан Cherie 31 декабря будет открыт до 16:00.
«Что касается стоимости, в этом сезоне мы решили сохранить цены на новогодние корпоративные программы на уровне прошлого года, без существенных изменений», — подчеркивает она.
В «Шератонплаза Уфа конгресс-отель» также стараются не менять стоимость новогодних корпоративов. По словам Ольги Орловой, на данный момент средний чек не вырос. «Для нас важно, чтобы компании могли планировать праздник в привычном бюджете и понимать, какое наполнение они получат», — отмечает она.
Итоговая стоимость конкретного мероприятия зависит от количества гостей, выбранного меню и дополнительных услуг. Поэтому при сравнении предложений важно учитывать не только цену на человека, но и состав пакета: банкет, площадку, техническое оснащение и развлекательную программу. Эти детали позволяют объективно оценить общий бюджет вечера, поясняет руководитель по маркетингу уфимского конгресс-отеля «Шератонплаза Уфа конгресс-отель».
Вечер обещает быть креативным
По словам Ольги Орловой, площадка «Шератонплаза Уфа конгресс-отель» позволяет рассматривать разные сценарии праздника, в том числе костюмированные вечеринки, тематические ужины или «утренники» для взрослых с Дедом Морозом и Снегурочкой. Концепцию можно адаптировать под коллектив, повод и пожелания компании.
«При подготовке такого события важно заранее определить, кто отвечает за творческую часть: сценарий, подбор ведущего и артистов, оформление и координацию программы. Распределение этих задач между заказчиком, организаторами и командой отеля необходимо согласовать на этапе обсуждения мероприятия. Мы открыты к нестандартным идеям. Возможность их реализации, технические требования и состав услуг обсуждаются индивидуально, чтобы все элементы праздника были согласованы между собой», — отмечает представитель компании.
По словам Кирилла Шишова, порой необычные вечеринки становятся действительно масштабными проектами. Некоторые компании приходят со своей концепцией, командой организаторов, режиссеров и декораторов. Они арендуют весь комплекс и на один вечер превращают MusicHall27 в совершенно другое пространство.
Например, воссоздают атмосферу булгаковского «Мастера и Маргариты», или превращают зал в полностью белое пространство с зеркальными декорациями, или выстраивают масштабные кинематографические инсталляции с дополнительными экранами.
«Возможности площадки позволяют реализовывать самые смелые идеи — от камерных тематических вечеринок до масштабных постановочных шоу. Мы открыты к таким экспериментам и с удовольствием работаем с командами, которые хотят создать что-то действительно необычное», — отмечает он.
В Lulu Group заявляют, что также открыты к нестандартным идеям и индивидуальным сценариям. «При полном закрытии ресторана под мероприятие можем разработать специальную программу с учетом пожеланий заказчика: от костюмированной вечеринки до тематического вечера с артистами, анимацией и интерактивными форматами, — отмечает Евгения Глухова.
По ее словам, пока запросов на какие-то конкретные необычные сценарии не поступало, но в компании готовы реализовывать подобные идеи. «Для нас важно, чтобы мероприятие соответствовало характеру компании и пожеланиям гостей», — подчеркивает директор по маркетингу.
Люди по-прежнему хотят веселиться в Новый год
Ольга Орлова отмечает, что в этом году спрос на новогодние корпоративы в «Шератонплаза Уфа конгресс-отель» заметно вырос. По состоянию на октябрь количество бронирований вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года и в полтора раза — позапрошлого.
«Практически все востребованные даты декабря уже забронированы во всех залах. Свободные варианты остаются на начало месяца и буквально несколько менее популярных дат. Поэтому ожидаем более успешного сезона, чем в предыдущие два года: эти ожидания подкреплены уже подтверждёнными бронированиями», — отмечает госпожа Орлова.
По словам Кирилла Шишова, спрос на новогодние корпоративы остается стабильным. Бронирования в этом сезоне идут в динамике последних лет, без существенных отклонений.
При этом требования к качеству мероприятий растут. Гости хотят не просто праздничный ужин, а полноценное событие с интересной программой, живыми выступлениями и яркими впечатлениями, отмечает ресторатор.
«Для нас новогодний сезон — большой самостоятельный проект, к которому мы готовимся несколько месяцев. Каждый год создаем новую концепцию и программу, стараясь удивить даже постоянных гостей, — подчеркивает он. — Ожидания на этот сезон традиционные — максимально заполненные залы и гости, которые захотят вернуться к нам снова».
Евгения Глухова подтверждает, что, судя по текущей активности бронирований, интерес к новогодним корпоративам сохраняется. При этом она отмечает тенденцию к проведению корпоративов еще до пикового спроса — уже в октябре. «Так можно поймать самые выгодные предложения. Наша ресторанная группа в том числе предлагает бонус за ранние бронирования», — анонсирует директор по маркетингу.
Председатель Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров (АКРО) Наталья Чибрикина подтверждает: новогоднее бронирование отелей и ресторанов начинается очень рано, более серьезные места бронируются уже в сентябре. При этом она отмечает, что в прошлом году заметно снизился процент проводимых банкетов: их практически не было, а если они и были, малочисленные по количеству гостей. Она объясняет сложившуюся ситуацию тем, что у людей сменился ракурс понимания сегодняшней сложной ситуации, снизился процент возможности проводить корпоративы за счет предприятий, потому что у них снижаются суммы свободного финансового потенциала.
Поэтому сегодня многие трудовые коллективы будут проводить небольшие дружеские корпоративы, предполагает Наталья Чибрикина. При этом из года в год увеличивается число бронирований частных загородных домов.
По словам председателя АКРО, заметно снизилось количество заказов на проведение в отеле или ресторане самой новогодней ночи, на сегодня такой формат праздника становится менее популярным.
Председатель Ассоциации туриндустрии Башкирии Комил Сиразетдинов советует начинать поиск ресторана для проведения корпоратива в августе–сентябре. К ноябрю выбор площадок заметно уменьшается, отмечает собеседник.
По оценкам господина Сиразетдинова, в этом сезоне разумный ориентир для ресторанного предложения — примерно 4 – 6,5 тыс. руб. на человека.
Если говорить об ожидаемом спросе, основные даты — вторая половина декабря, прежде всего пятницы и субботы. При этом календарь предлагаемых мероприятий еще не показывает фактическую загрузку залов, отмечает Комил Сиразетдинов.
Семьи и компании могут выбрать небольшие туры в новогоднюю ночь, пояснил эксперт. Внутри республики можно рассматривать отдых на Павловском водохранилище, в Абзаково и на Банном. На этих направлениях опубликованы предложения для встречи Нового года с проживанием и праздничной программой.