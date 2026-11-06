Готовь новогодний корпоратив летом

На дворе ноябрь, а бизнес Башкирии еще несколько месяцев назад начал подготовку к новогоднему сезону. Для отельеров и рестораторов приближение Нового года самая горячая пора. Бронирование площадок началось еще летом — первые заявки крупных компаний поступают с августа. По оценкам участников рынка, спрос на новогодние корпоративы в этом году заметно вырос. При этом меняются и запросы заказчиков: вместо привычного банкета компании все чаще выбирают полноценное шоу с собственной концепцией, а часть коллективов предпочитает небольшие корпоративы или загородные дома.