«Коммерсантъ Кавказ» вошел в топ-5 СМИ Владикавказа по версии Дзена
Платформа «Дзен» впервые представила рейтинг средств массовой информации Владикавказа по итогам октября 2026 года. В обновлении география рейтинга была расширена сразу на 15 новых регионов, куда вошла и Северная Осетия.
В число лидеров медиарынка столицы республики вошли: ГТРК «Алания», «15-й Регион», «Осетия-Ирыстон», «Московский Комсомолец Кавказ» и «Коммерсантъ Кавказ».
При составлении рейтинга учитываются качественные показатели СМИ в новостях и блогах: цитируемость, качество заголовков, оперативность публикаций и количество подписчиков в каналах платформы.
Для «Коммерсанта» это первый выход в лидеры региональной повестки Владикавказа на данной платформе.
Помимо Владикавказа, рейтинг теперь охватывает Ханты-Мансийск, Архангельск, Сыктывкар, Улан-Удэ, Благовещенск, Смоленск, Южно-Сахалинск, Великий Новгород, Абакан, Иваново, Йошкар-Ола, Петропавловск-Камчатский, Якутск и Курган.