В Ярославле отремонтировали фасад театрального института
В Ярославском государственном театральном институте имени Фирса Шишигина открыли обновленный фасад и входную группу здания со стороны улицы Первомайской. Об этом сообщили в вузе.
Открытие состоялось во время Дня первокурсника. Крыльцо украсила эмблема института, созданная преподавателями и студентами. Цена контракта на капитальный ремонт фасада составила 5,46 млн руб. при начальной стоимости закупки 6,2 млн руб. Контракт заключили 13 апреля 2026 года, следует из данных о закупке, опубликованных сервисом «Контур.Закупки».
Согласно техническому заданию, работы проводились на объекте культурного наследия регионального значения «Дом доходный Карпычева, 1909 г.». Документация предусматривала ремонт кирпичной кладки и штукатурки, заделку трещин, покраску стен, замену входных дверей, окон и декоративных деталей, установку водосточных труб. В перечень также вошли ремонт козырька, входной площадки, лестницы и пандуса.
Работы требовалось выполнить с 1 мая по 1 ноября 2026 года в условиях действующего учреждения. Гарантийный срок установлен в пять лет.