В Ярославле отремонтировали фасад театрального института

Открытие состоялось во время Дня первокурсника. Крыльцо украсила эмблема института, созданная преподавателями и студентами. Цена контракта на капитальный ремонт фасада составила 5,46 млн руб. при начальной стоимости закупки 6,2 млн руб. Контракт заключили 13 апреля 2026 года, следует из данных о закупке, опубликованных сервисом «Контур.Закупки».