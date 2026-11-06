Участников межрегионального автодилерского сообщества осудили в Саратове

По данным следствия, с декабря 2023 года злоумышленники, объединившие группы в Саратове, Воронеже и Москве, создали сеть фиктивных автосалонов. Потенциальных клиентов привлекал подконтрольный колл-центр в Рязани. Транспортные средства выкупались у владельцев по заниженной стоимости за наличный расчет, однако жертвам сообщали о продаже машины в кредит, систематически затягивая выплаты под различными предлогами. При обращении обманутых граждан в суд им перечислялись лишь незначительные суммы.