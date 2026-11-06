Участников межрегионального автодилерского сообщества осудили в Саратове
Они выкупали у граждан машины по заниженной стоимости и затягивали выплаты
Кировский районный суд Саратова вынес приговор десяти участникам межрегионального преступного сообщества, обвиняемым в мошенничестве при перепродаже подержанных автомобилей (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Подсудимые, среди которых Дмитрий Ванин, Никита Волобуев, Владислав Киселев и Дмитрий Плужников, получили сроки лишения свободы от 6 до 15 лет, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.
По данным следствия, с декабря 2023 года злоумышленники, объединившие группы в Саратове, Воронеже и Москве, создали сеть фиктивных автосалонов. Потенциальных клиентов привлекал подконтрольный колл-центр в Рязани. Транспортные средства выкупались у владельцев по заниженной стоимости за наличный расчет, однако жертвам сообщали о продаже машины в кредит, систематически затягивая выплаты под различными предлогами. При обращении обманутых граждан в суд им перечислялись лишь незначительные суммы.
Всего от действий синдиката пострадали 102 человека, общий материальный ущерб превысил 147 млн руб. В ходе расследования, оперативная фаза которого была завершена силовиками в начале 2025 года, было арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 3 млн руб., а также изъято похищенное имущество стоимостью более 68 млн руб.
Уголовное дело в отношении предполагаемого организатора схемы и еще одного фигуранта выделено в отдельное производство. Приговор, вынесенный судьей Дарьей Богдановой 3 ноября 2026 года, в законную силу пока не вступил и подлежит обжалованию.