Электропоезд Уфа — Кумертау — Оренбург перевез 748 тысяч человек с начала года
Электропоезд, следующий по маршруту Уфа — Кумертау — Оренбург, перевез в январе-октябре текущего года 748 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Пригородный поезд «Орлан» сообщением Уфа — Кумертау был запущен в апреле 2021 года. Спустя пять месяцев маршрут продлили до Оренбурга. Пригородное пассажирское железнодорожное сообщение между двумя региональными центрами не функционировало 11 лет. Время в пути составляет чуть более шести часов.
«Южный экспресс» по пути следования делает остановки на станциях Правая Белая, Дема, Карламан, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау, Ермолаево, Мурапталово, рзд. 24 км (село Октябрьское).