Электропоезд Уфа — Кумертау — Оренбург перевез 748 тысяч человек с начала года

Пригородный поезд «Орлан» сообщением Уфа — Кумертау был запущен в апреле 2021 года. Спустя пять месяцев маршрут продлили до Оренбурга. Пригородное пассажирское железнодорожное сообщение между двумя региональными центрами не функционировало 11 лет. Время в пути составляет чуть более шести часов.