Forbes анонсировал появление нового участника российского списка миллиардеров

В списке миллиардеров по версии российского Forbes может появиться новый участник — сооснователь американского ИИ-стартапа Higgsfield Александр Машрабов, сообщили эксперты журнала. По их подсчетам, его доля в компании по итогам последнего раунда инвестиций составила $5,4 млрд, что может составить около 20%.

Higgsfield разрабатывает платформу для генерации изображений и видео на основе текстовых запросов. Компания основана в 2023 году Александром Машрабовым и казахстанским исследователем в области машинного обучения Ерзатом Дулатовым. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско. По данным Forbes, Higgsfield недавно привлек $400 млн от инвесторов при оценке в $5,4 млрд. В раунде финансирования участвовали в том числе Liberty Global, Goldman Sachs, Intel, DST Global и другие. С начала года стоимость компании выросла в четыре раза. Тогда Higgsfield оценивался в $1,3 млрд.

По данным американской финтех-платформы Carta, после второго крупного раунда венчурного финансирования у команды остается около 23% бизнеса. За один раунд стартап обычно отдает инвесторам от 10% до 25% своего капитала. При этом эксперты Forbes оценивают долю господина Машрабова в 25-30%. Анонимный источник издания, близкий к сделке, рассказал, что доля бизнесмена превышает 20%. Сейчас Forbes оценивает стоимость принадлежащих ему объектов недвижимости, земельных участков, акций компаний, а также личного имущества.

В начале карьеры Александр Машрабов занимался развитием «Поиска» как инженер по машинному обучению в «Яндексе». В 2018 году он вместе с другом Григорием Ткаченко запустил AI Factory — платформу, которая анимирует снимки и видео с человеческими лицами с помощью ИИ. В 2020 году стартап купила компания-владелец Snapchat — Snap Inc. — за $166 млн. Господин Маршрабов перешел в Snap, где возглавил отдел генеративного ИИ. Он работал там до осени 2023 года. Бизнесмен уже попадал в российский рейтинг Forbes — «30 до 30» в категории «Наука и технологии».