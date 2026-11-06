Военкомат Удмуртии опроверг сообщения о проверке военного резерва
В соцсетях распространяют поддельный документ от имени ведомства
Поддельный документ о проверке резервистов и подготовке жителей к чрезвычайным ситуациям распространяют в соцсетях. Военный комиссариат Удмуртии заявил, что не выпускал такого распоряжения. Об этом сообщает ЦУР Удмуртии.
В документе утверждается, что проверка резервного состава связана с обострением военно-политической обстановки. Также в нем говорится об обучении жителей действиям при воздушной тревоге и эвакуации, а также о необходимости создать запас воды и продуктов на трое суток.