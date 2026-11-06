Ижевчанку осудили за посты с призывами к насилию в отношении главы Удмуртии
Ей назначили полтора года условно
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Ленинский райосуд Ижевска признал 47-летнюю местную жительницу виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба судов республики.
Основанием для уголовного дела стал комментарий, который женщина разместила 23 марта 2025 года в группе «Ижевск Где Гай Стоят ИГГС» во «ВКонтакте». По версии суда, публикация содержала призывы к насилию в отношении главы Удмуртии .
Вину женщина признала полностью. Суд назначил ей полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, ей запретили на полтора года заниматься публичным размещением комментариев, обращений и других материалов в интернете.