Заявка на ОЭЗ «Ижевск» находится на доработке из-за критериев по объему вложений
Минэкономики Удмуртии: работы ведутся согласно план-графика
Как узнал «Ъ-Удмуртия», заявка на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск» находится на доработке в соответствии с «вновь установленными критериями по объему инвестиций резидентов». Так минэкономики Удмуртии ответило на вопросы о статусе заявки и о том, откроется ли ОЭЗ в 2026 году.
«Все работы по строительству ведутся согласно план-графика паспорта проекта. В настоящее время на территории <...> проводятся работы по созданию транспортной и инженерной инфраструктуры»,— заверили в ведомстве.
Сейчас в реестре резидентов ОЭЗ насчитывается пять компаний. Общий планируемый объем инвестиций — около 10 млрд руб. По плану на 2030 год будет создано почти 700 рабочих мест, объем выручки от продажи товаров и услуг за вычетом НДС составит около 517 млрд руб.
На создание ОЭЗ из бюджета Удмуртии предусмотрено финансирование в размере 5,1 млрд руб. С 2024 года было направлено 2,6 млрд руб. из них.
Заявка была направлена в Минэкономразвития в марте 2026 года. В мае министр экономического развития России Максим Решетников лично посетил территорию будущей ОЭЗ и заявил, что Удмуртии необходимо ее доработать.
Как писал «Ъ-Удмуртия» в октябре 2026 года, управляющая компания «Промпарк» объявила конкурс на строительство сетей газоснабжения на территории со сроком работ до декабря 2027-го.
Площадь ОЭЗ составит 130 га. Впервые о создании зоны начали говорить в 2021 году. На территории среди прочего разместятся комбинат по обработке рулонной стали и завод по созданию профилированного листа, производство сырья для окрашивания промышленных смесей, логоцентр со сборкой туристических автобусов и т. д. Ряд соглашений был подписан на ПМЭФ-2026. Предполагается, что резиденты получат льготные ставки по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу, земельному налогу и НДС. В декабре 2025 года министр экономики Удмуртии Анна Слугина сообщала, что территория получит статус ОЭЗ в 2026-м.