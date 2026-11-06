Заявка на ОЭЗ «Ижевск» находится на доработке из-за критериев по объему вложений

Как узнал «Ъ-Удмуртия», заявка на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск» находится на доработке в соответствии с «вновь установленными критериями по объему инвестиций резидентов». Так минэкономики Удмуртии ответило на вопросы о статусе заявки и о том, откроется ли ОЭЗ в 2026 году.