Министр экономики Удмуртии: промзона под Ижевском получит статус ОЭЗ в 2026 году

Будущая особая экономическая зона (ОЭЗ) «Ижевск» получит соответствующий статус в 2026 году, рассказала министр экономики Удмуртии Анна Слугина. Она добавила, что сейчас насчитывается пять потенциальных резидентов ОЭЗ. Об этом госпожа Слугина рассказала на 27-й сессии Госсовета Удмуртии.

«Территория получит статус в 2026 году. Китайский инвестор зашел первым, вложив около 10 млрд руб. инвестиций. Он будет первопроходцем. Будут подтягиваться другие инвесторы»,— сказала Анна Слугина.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что на территории будущей ОЭЗ появится комбинат по обработке рулонной стали. Строительство объекта площадью 32 га началось в январе. Завод возводит объединенная компания «РусТехнологии Ижевск», учредителем которой является гражданин Китая Ма Дэмин. Соглашение о строительстве завода между правительством Удмуртии и компанией было подписано в июне на ПМЭФ.

На сессии зампредседателя комиссии Госсовета Удмуртии по госстроительству и местному самоуправлению Эдуард Бабаян задался вопросом, что ОЭЗ создается с ориентиром на инвестиции «китайского товарища». Госпожа Слугина опровергла его предположение, отметив, что будущая ОЭЗ не является инструментом создания инфраструктуры под одного инвестора.

Напомним, впервые о подготовке заявки территории под Ижевском площадью 190 га на получение статуса ОЭЗ начали говорить в феврале 2022 года. В августе 2023 года Минэкономики РФ поддержало идею создания ОЭЗ в Удмуртии. В июле-августе 2024 года планировалось завершить сбор пакета документов и направить их в федеральное ведомство. Тогда насчитывалось семь потенциальных резидентов ОЭЗ, заявивших о своих намерениях войти в проект, Удмуртия выполняла план по минимальному объему инвестиций от 8 млрд руб.

В январе 2025 года возглавлявший Корпорацию развития Удмуртии Фаниль Мандиев рассказывал в интервью «Ъ-Удмуртия», что завершить подготовку документов планирует до конца года. Ранее на территории ОЭЗ планировал зайти инвестор из Индии для создания завода по переработке молока. Он намеревался вложить 1 млрд руб.