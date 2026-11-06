Мирра Андреева впервые сыграет на итоговом турнире WTA
8 ноября в Индиан-Уэллсе начинается итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) c призовым фондом $10 млн. Среди восьми его основных участниц в одиночном разряде впервые с 2022 года будет российская теннисистка — Мирра Андреева, действующая победительница Открытого чемпионата Франции и третья ракетка мира, которая попала в одну группу с белоруской Ариной Соболенко, украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Каролиной Муховой.
Реальные шансы принять участие в WTA Finals у Мирры Андреевой были еще в прошлом году, но тогда не сложилось. Сначала в ходе осенней азиатской серии она потерпела три поражения подряд и не попала в восьмерку основных участниц итогового турнира в Эр-Рияде, а затем отказалась сыграть там в качестве первой запасной, сославшись на нехватку времени для подготовки к матчу третьего круга группового этапа против Елены Рыбакиной, уже не имевшему никакого спортивного значения. C будущей чемпионкой тогда встретилась другая россиянка, Екатерина Александрова. Андреева же выступила лишь в парном разряде с Дианой Шнайдер, потерпев поражения во всех трех матчах.
В конце нынешнего сезона ситуация выглядит иначе. Выиграв Roland Garros и занимая третье место в мировом рейтинге, Андреева является одной из самых успешных представительниц мировой элиты, да и ее форма в первой половине октября внушала оптимизм.